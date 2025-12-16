Cảm nhận về sách - Hội thi ý nghĩa cho phạm nhân

Đọc sách, cảm nhận về sách không chỉ mở mang tầm hiểu biết, khai sáng tâm hồn mà còn giúp cho những người lầm lỡ có thời gian để nhìn nhận lại giá trị thực của cuộc sống, từ đó mở lối hoàn lương. Đó chính là thông điệp mà Hội thi “Cảm nhận về sách”, dành cho phạm nhân muốn truyền tải, lan tỏa.

Sáng 16/12, Trại giam Thanh Phong, thuộc Cục Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10) (đóng trên địa bàn xã Nông Cống) phối hợp với Thư viện tỉnh tổ chức Hội thi “Cảm nhận về sách” trong phạm nhân năm 2025. Tham dự có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thư viện tỉnh, lãnh đạo trại giam Thanh Phong và 300 phạm nhân tiêu biểu, có ý thức cải tạo lao động, học tập tốt tại các phân trại.

Phát biểu khai mạc Hội thi, Giám đốc Thư viện tỉnh Lê Thiện Dương cho biết: Việc giúp những người lầm lỗi tiếp cận tri thức thông qua nguồn tài nguyên thông tin thư viện có ý nghĩa hết sức nhân văn. Đây là phương thức cảm hóa, giáo dục hình thành nên sự thay đổi tích cực tự thân trong mỗi phạm nhân, tạo cơ hội hướng thiện để khi hoàn thành chấp hành án, các phạm nhân có thêm bản lĩnh hòa nhập cộng đồng. Việc tổ chức Hội thi cũng là động lực để Thư viện tỉnh tăng cường hơn nữa trong việc mang nguồn tài nguyên thông tin đến các trại giam cũng như lan tỏa văn hóa đọc đến cộng đồng, trong thời gian tới.

Hội thi được phát động và triển khai với hình thức thi viết và sân khấu hóa. Cuộc thi viết đã nhận được sự hưởng ứng tham gia đông đảo của các phạm nhân đang chấp hành án phạt tại Trại giam Thanh Phong. Mỗi trang viết là một câu chuyện, một cuộc đời được chia sẻ chân thành, xúc động, đưa đến nhiều cung bậc cảm xúc, lắng đọng trong lòng người đọc. Trải qua các vòng chấm chọn, Ban Tổ chức chọn trao giải cho các bài thi xuất sắc nhất, gồm: 1 giải nhất, 3 giải nhì, 4 giải ba và 4 giải khuyến khích.

Tại phần thi sân khấu hoá, có 5 đội tham gia. Thành viên của các đội là những phạm nhân của 5 phân trại có bài viết xuất sắc được lựa chọn ở phần thi viết. Các đội đã trải qua 3 nội dung thi, gồm: Giới thiệu, thuyết trình và năng khiếu.

Thí sinh các đội đã thể hiện xuất sắc các phần thi của mình, nhiều tiết mục dàn dựng công phu, giọng thuyết trình truyền cảm thể hiện được tình yêu đối với sách, những câu chuyện có thật đã được viết sách; đồng thời nêu được giá trị của việc đọc sách nhất là trong môi trường đang học tập, cải tạo tại Trại giam.

Các phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam Thanh Phong đều bày tỏ ý nghĩa, giá trị của việc đọc sách giúp bản thân nhận thức sâu sắc về những lỗi lầm đã gây ra và quyết tâm tìm lại chính mình cùng những ước mơ vươn tới một cuộc sống tốt đẹp hơn sau khi chấp hành xong án phạt.

Những tác phẩm sân khấu hóa với phần trình bày mang ý nghĩa nhân văn về gia đình, cuộc sống của các đội thi chạm đến cảm xúc đến các phạm nhân.

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao giải cho các đội tham gia phần thi viết: Giải Nhất cho phạm nhân Hoàng Thị Vân Anh, phân trại số 1; 3 giải Nhì, 4 giải Ba và 4 giải Khuyến khích cho các phạm nhân.

Ở phần thi sân khấu hóa, Ban tổ chức trao 3 Giải chuyên đề cho các đội thi cảm nhận về sách, thể hiện năng khiếu và dàn dựng chương trình hay nhất.

Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích cho tập thể cho các phân trại.

Hội thi nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của các phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam Thanh Phong.

Nhân dịp này, Thư viện tỉnh cũng trao tặng 511 bản sách cho trại giam Thanh Phong với tổng giá trị 55 triệu đồng.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thư viện tỉnh, Trại giam Thanh Phong trao hoa và cờ lưu niệm cho các đội tham dự hội thi.

Anh Tuân