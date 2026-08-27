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Các gian hàng tư vấn đồng hành cùng doanh nghiệp

Lê Hợi - Khánh Phương
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(Baothanhhoa.vn) - Trong khuôn khổ Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026, các gian hàng tư vấn thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan và thuế được bố trí nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp trực tiếp trao đổi, được hướng dẫn và giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục.

Các gian hàng tư vấn đồng hành cùng doanh nghiệp

Trong khuôn khổ Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026, các gian hàng tư vấn thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan và thuế được bố trí nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp trực tiếp trao đổi, được hướng dẫn và giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục.

Các gian hàng tư vấn đồng hành cùng doanh nghiệp

Cán bộ chuyên môn Chi cục Hải quan Khu vực X hướng dẫn doanh nghiệp về các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan.

Tại gian hàng tư vấn thủ tục của Chi cục Hải quan Khu vực X, doanh nghiệp được cán bộ chuyên môn hướng dẫn, giải đáp những vấn đề liên quan đến thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; khai báo hải quan điện tử; chính sách mặt hàng; mã số hàng hóa, trị giá hải quan, xuất xứ hàng hóa; thủ tục kiểm tra, thông quan và các quy định về quản lý hải quan.

Những trường hợp doanh nghiệp đang gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục cũng được tiếp nhận, trao đổi và hướng dẫn cụ thể.

Cùng với đó, đơn vị tuyên truyền, vận động doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan trên địa bàn tỉnh, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu và tăng thu ngân sách Nhà nước.

Các gian hàng tư vấn đồng hành cùng doanh nghiệp

Cán bộ Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa giải đáp cho doanh nghiệp các thủ tục hành chính về thuế.

Tại gian hàng tư vấn thuế của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa, doanh nghiệp được hỗ trợ các nội dung liên quan đến đăng ký thuế; kê khai, nộp thuế điện tử; hóa đơn điện tử; chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và các thủ tục hành chính về thuế.

Việc tổ chức các gian hàng tư vấn ngay tại hội nghị không chỉ giúp doanh nghiệp “hỏi đúng - được hướng dẫn cụ thể - thực hiện đúng quy định”, mà còn góp phần tăng cường tương tác, lắng nghe và tháo gỡ khó khăn từ thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Lê Hợi - Khánh Phương

Từ khóa:

#Tư vấn #Đối thoại với doanh nghiệp #Thủ tục hành chính #Cộng đồng doanh nghiệp #Chi cục Hải quan #Thanh hóa #Quản lý nhà nước #thu ngân sách Nhà nước #Thuế giá trị gia tăng #Hỗ trợ doanh nghiệp

Chủ đề Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026

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