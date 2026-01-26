Bước chuyển từ đợt cao điểm lập lại trật tự đô thị

Phường Hạc Thành là đô thị trung tâm của cả tỉnh nên công tác trật tự đô thị (TTĐT) luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt. Để xây dựng Hạc Thành “sáng, xanh, sạch, đẹp”, sau hơn 2 tháng tổ chức đợt cao điểm ra quân thiết lập lại TTĐT, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường, các lực lượng chức năng phường Hạc Thành đã vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, tạo chuyển biến rõ nét về diện mạo đô thị.

Lực lượng chức năng phường Hạc Thành nhắc nhở người dân không lấn chiếm vỉa hè kinh doanh.

Sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, công tác quản lý TTĐT trên địa bàn phường Hạc Thành bộc lộ nhiều hạn chế, chưa có tính bền vững cao. Trung tuần tháng 11/2025, UBND phường đã tổ chức đợt cao điểm ra quân thiết lập lại TTĐT, trật tự công cộng, bảo đảm vệ sinh môi trường. Để bảo đảm tính bền vững, đợt ra quân lần này được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 14/11 đến 30/12/2025, tập trung cho tuyên truyền, vận động nhắc nhở, sau đó ra quân tổng kiểm tra, xử lý vi phạm và chốt trực duy trì, không để tái lấn chiếm vi phạm. Giai đoạn 2 từ ngày 1/1 đến 15/4/2026 tiếp tục ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm và duy trì lực lượng cắm chốt tại các tuyến đường có nguy cơ tái diễn vi phạm.

Đợt ra quân lập lại TTĐT lần này được người đứng đầu phường Hạc Thành khẳng định sẽ làm bài bản hơn, quyết liệt hơn. Do đó, trong quá trình thực hiện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Văn Biện và Chủ tịch UBND phường Lê Bá Hải đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo việc triển khai thực hiện. Các đồng chí lãnh đạo phường đã yêu cầu lực lượng chức năng giải tỏa các điểm lấn chiếm vỉa hè, lề đường kinh doanh, buôn bán; thu gom các chậu cây cảnh lấn chiếm vỉa hè; tháo dỡ bảng, biển quảng cáo đặt sai quy định, tháo dỡ các bán bình, mái che, mái hiên lấn chiếm vỉa hè; thu giữ các tang vật, công cụ vi phạm; tháo gỡ và bó gọn hệ thống dây điện gây mất thẩm mỹ và mất an toàn; cưa, cắt các cây dọc tuyến đường tiềm ẩn nguy cơ gãy đổ trên toàn tuyến Đại lộ Lê Lợi, từ vòng xuyến Đại lộ Nam Sông Mã đến ngã tư cầu Cao. Qua kiểm tra, chỉ đạo trực tiếp của các đồng chí lãnh đạo phường đã tạo khí thế và quyết tâm cao để các lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Lấy công tác tuyên truyền làm nòng cốt, tất cả 125 tổ dân phố trên địa bàn phường đã tổ chức họp dân để tuyên truyền với sự tham gia của 5.150 người; đồng thời ký cam kết với hơn 1.000 hộ đại diện các hộ kinh doanh trên các tuyến phố. Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh trên các trang zalo,

facebook của công an phường và các tổ dân phố. Phát huy thế mạnh của công tác tuyên truyền lưu động, lực lượng công an và quy tắc phường đã sử dụng 6 xe ô tô tuyên truyền 8 lượt/ngày trên các tuyến phố. Ngoài ra, Công an phường đã làm việc và ký cam kết với 76 trường học thực hiện các quy định về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, TTĐT.

Thông qua công tác tuyên truyền và vận động trực tiếp của các tổ công tác, đông đảo người dân đã đồng tình ủng hộ chủ trương của phường về lập lại TTĐT. Ông Trần Văn Thiệp ở phố Phan Bội Châu cho biết: “Thực hiện chủ trương của phường, gia đình tôi đã chủ động tháo dỡ mái che trước nhà, trả lại vỉa hè thông thoáng. Chủ trương làm cho đường thông, hè thoáng của phường Hạc Thành là đúng đắn, người dân chúng tôi hoàn toàn ủng hộ”.

Là đơn vị giữ vai trò nòng cốt trong thực hiện, Thượng tá Phùng Văn Tuấn, Phó trưởng Công an phường Hạc Thành cho biết: “Sau hơn 2 tháng triển khai đợt cao điểm ra quân thiết lập lại TTĐT, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường, tại nhiều khu phố, Nhân dân đã tự giác thu dọn hơn 2.000 cây xanh và các chậu cây cảnh, các đồ vật lấn chiếm vỉa hè; tháo dỡ 811 biển quảng cáo sai quy định. Công an phường đã giải quyết dứt điểm chợ cóc ngõ 198 Lê Lai, chợ cóc ngõ 77 Hải Thượng Lãn Ông, chợ cóc Lò Chum, chợ cóc Tô Vĩnh Diện..., không còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để họp chợ và kinh doanh, buôn bán. Đặc biệt, trên 22 tuyến phố chính đã có chuyển biến tích cực về diện mạo đô thị. Riêng tuyến Đại lộ Lê Lợi, đường Trần Phú, Quang Trung, Lạc Long Quân, Bà Triệu, Hải Thượng Lãn Ông tiêu chí “sáng, sạch, đẹp” đã và đang hiện hữu rõ nét”.

Để đưa công tác quản lý TTĐT vào nền nếp, sau đợt tuyên truyền, toàn phường đồng loạt ra quân xử lý các vi phạm. Trong hơn 2 tháng, các lực lượng chức năng đã thu giữ 812 tang vật, công cụ vi phạm trật tự công cộng, TTĐT, vệ sinh môi trường. Đồng thời lập biên bản xử phạt 210 trường hợp vi phạm với số tiền gần 120 triệu đồng.

Trong đợt ra quân này, các doanh nghiệp viễn thông như Vinaphone, Mobifone, Viettel đã chủ động tháo dỡ 630 biển quảng cáo lắp đặt trên các tuyến phố chính không đảm bảo mỹ quan đô thị. Công ty quảng cáo Hatuba đã tháo dỡ toàn bộ bảng quảng cáo giữa tuyến đường Đại lộ Lê Lợi. Ngành điện lực đang tiến hành chỉnh trang, thay mới hệ thống bóng điện trên các tuyến phố chính, trong đó tuyến Đại lộ Lê Lợi đã cơ bản đáp ứng tiêu chí “sáng và đẹp”.

Bên cạnh những chuyển biến tích cực, kết thúc đợt 1, thẳng thắn nhìn nhận thì công tác TTĐT vẫn còn những hạn chế như: Một số tuyến đường đã đầu tư hệ thống ánh sáng công cộng nhưng chưa đảm bảo yêu cầu; một số tuyến phố ngành điện lực và viễn thông vẫn chưa thực hiện nhiệm vụ ngầm hóa hoặc bó gọn hệ thống dây điện gây mất thẩm mỹ và mất an toàn; biển tên đường nhiều nơi bị hư hỏng đã được thu hồi những chưa lắp đặt lại; nhiều cây bị nghiêng có nguy cơ đổ ra đường vẫn chưa được giải quyết...

“Lập lại TTĐT là việc phải làm thường xuyên, bền bỉ, quyết liệt và đồng bộ. Do đó, phường Hạc Thành sẽ tiếp tục triển khai đợt 2 để kiểm tra, xử lý vi phạm và duy trì lực lượng cắm chốt tại các tuyến đường, khu vực có nguy cơ tái diễn vi phạm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026”, Thượng tá Phùng Văn Tuấn, Phó trưởng Công an phường Hạc Thành cho biết.

Bài và ảnh: Tố Phương