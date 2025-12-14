Bùi Thị Thu Hà mang về tấm huy chương lịch sử cho điền kinh Thanh Hóa

Tối 14/12, tại nội dung khốc liệt nhất của điền kinh SEA Games 33, vận động viên Bùi Thị Thu Hà đã nỗ lực hết sức để giành tấm huy chương đồng (HCĐ) marathon nữ. Đây là tấm huy chương marathon đầu tiên của thể thao Thanh Hóa qua các kỳ đại hội khu vực.

Bùi Thị Thu Hà (phải) giành HCĐ ở nội dung marathon.

Nội dung marathon nữ tại SEA Games 33 diễn ra trong điều kiện thời tiết không ủng hộ các vận động viên. Độ ẩm cao tại Thái Lan đã bào mòn thể lực của các chân chạy đường dài. Đồng đội của Hà là Hoàng Thị Ngọc Hoa đã không thể hoàn thành cuộc thi do sự cố.

Với tinh thần thi đấu quả cảm, Bùi Thị Thu Hà đã duy trì những bước chạy kiên cường để cán đích ở vị trí thứ 3 với thành tích 2 giờ 54 phút 40 giây. Tuy nhiên, ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô đã đổ gục xuống đường chạy vì kiệt sức và cần sự can thiệp khẩn cấp của đội ngũ y tế.

Sức khoẻ của Bùi Thị Thu Hà đã ổn định sau phần thi.

Chia sẻ nhanh về học trò, HLV Trần Văn Sỹ cho biết: "Hà mới chuyển sang tập luyện và thi đấu nội dung marathon. Hôm nay thời tiết tại đây quá nóng ẩm, gây rất nhiều khó khăn cho VĐV. Hiện tại, sau khi được chăm sóc y tế, sức khỏe của Hà đã ổn định trở lại".

Tấm huy chương này càng trở nên ý nghĩa hơn khi Bùi Thị Thu Hà chính thức đi vào lịch sử với tư cách là vận động viên đầu tiên của Thanh Hóa giành huy chương ở nội dung marathon tại đấu trường SEA Games.

Hoàng Sơn (Từ Bangkok, Thái Lan)