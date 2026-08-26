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Bồi dưỡng kỹ năng công nghệ, chuyển đổi số cho cán bộ ngành Công thương

Thanh Thảo
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 26/8, Sở Công thương tổ chức tập huấn về chuyển đổi số, dữ liệu IOC và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động cơ quan sở và các đơn vị trực thuộc.

Bồi dưỡng kỹ năng công nghệ, chuyển đổi số cho cán bộ ngành Công thương

Ngày 26/8, Sở Công thương tổ chức tập huấn về chuyển đổi số, dữ liệu IOC và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động cơ quan sở và các đơn vị trực thuộc.

Bồi dưỡng kỹ năng công nghệ, chuyển đổi số cho cán bộ ngành Công thương

Quang cảnh lớp tập huấn.

Trong thời gian 2 ngày, công chức, viên chức, người lao động Sở Công thương và các đơn vị trực thuộc được giới thiệu, hướng dẫn tổng quan về chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực công thương; cập nhật kiến thức, phương pháp và một số định hướng ứng dụng công nghệ số phục vụ công tác quản lý nhà nước và xử lý công việc chuyên môn.

Các đại biểu cũng được tập huấn chuẩn hóa, cập nhật, kết nối và chia sẻ dữ liệu chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Sở Công thương trên hệ thống giám sát, điều hành thông minh (IOC); hướng dẫn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đúng quy định, gắn với bảo mật thông tin trong cơ quan; thực hành các kỹ năng giao nhiệm vụ cho AI, kiểm tra, đối chiếu kết quả; cải tiến quy trình công việc.

Lớp tập huấn nhằm góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng về khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; tăng cường năng lực chuẩn hóa, cập nhật, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu chuyên ngành, ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc Sở Công thương, từ đó nâng cao hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Thanh Thảo

Từ khóa:

#Trí tuệ nhân tạo AI #Chuyển đổi số #Cán bộ #Sở công thương #Người lao động #Ngành công thương #Ứng dụng #Kỹ năng #công chức viên chức #Khoa học công nghệ

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