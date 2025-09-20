Biện Thượng chú trọng phát triển du lịch tâm linh

Vùng đất Biện Thượng có bề dày lịch sử với nhiều di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh còn tồn tại đến ngày nay. Đây là điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển loại hình du lịch văn hóa, tâm linh.

Chùa Linh Ứng - nơi du khách đến cầu phúc, cầu an khi về với vùng đất Biện Thượng.

Đến xã Biện Thượng, du khách không thể bỏ cơ hội khám phá chùa Linh Ứng. Chùa có tên chữ là “Ngọc Sơn Linh Ứng thiền tự” tọa lạc tại thôn 4. Theo một số cụ cao niên trong thôn, đây là ngôi chùa cổ có từ thời nhà Lý, đến năm 1887 nhà Nguyễn cho trùng tu, tôn tạo. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước xung quanh khu vực chùa trở thành nơi cất giữ vũ khí, đạn, dược của quân đội Nhân dân Việt Nam, đến năm 1994 lực lượng chức năng mới di chuyển hết số lượng vũ khí ra khỏi nơi đây. Trải qua biến cố của lịch sử, chùa Linh Ứng trở thành phế tích. Năm 2006 chùa được xây dựng lại theo kiến trúc cũ, kiểu chữ đinh, bên ngoài là tiền đường ba gian, hai lớp mái cong lợp ngói đỏ, lưng tựa vào núi Kim Sơn. Không gian và cách bài trí tượng thờ, pháp khí trong chùa đều có ý nghĩa sâu sắc gắn với giáo lý Phật giáo. Hàng năm vào các ngày 15 và 16/2 âm lịch, Nhân dân, du khách trong và ngoài xã lại nô nức về chùa Linh Ứng dâng hương cầu phúc, cầu an. Khi nói về lễ hội chùa Linh Ứng, dân gian thường có câu “Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày mười sáu tháng hai về chùa”.

Chùa nằm trong quần thể danh lam, thắng cảnh quốc gia núi Kim Sơn. Đến nơi đây du khách không chỉ được tận hưởng không khí trong lành, không gian yên bình, tĩnh lặng, mà còn được thả hồn mình chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ bí của các động nơi đây. Phía sau chùa là núi, phía trước có đầm nước, bên trái chùa là động nước Kim Sơn, bên phải là dãy núi Trồng, với các động Ngọc Long, Tiên Nữ, Ngọc Kiều. Vào mùa hè màu xanh bạt ngàn của cây ấu phủ kín mặt hồ, cùng với hoa sen, tạo bức tranh sơn thủy hữu tình thu hút du khách khi về với vùng đất Biện Thượng. Do thuận tiện về giao thông và nằm trên tuyến du lịch nối TP Thanh Hóa cũ với Thành Nhà Hồ, lễ hội Quán Thế Âm chùa Linh Ứng mỗi năm thu hút hàng chục nghìn du khách thập phương về dự hội chiêm bái, ngưỡng vọng cầu an.

“Cảnh quan thiên nhiên của chùa Linh Ứng rất đẹp, vệ sinh môi trường được đảm bảo, kiến trúc hoa văn trang trí độc đáo. Chùa có nơi đỗ xe, giao thông đi lại thuận tiện, an ninh trật tự được đảm bảo. Các thành viên trong gia đình tôi đều hài lòng khi đến tham quan, vãn cảnh tại nơi này”, anh Nguyễn Văn Tú, du khách từ phường Hạc Thành đến tham quan chùa Linh Ứng chia sẻ.

Hiện nay trên địa bàn xã Biện Thượng có 30 di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, trong đó có 7 di tích lịch sử cấp quốc gia, như: Danh lam thắng cảnh núi Kim Sơn, chùa Hoa Long, đền thờ Trần Khát Chân, đền thờ và lăng mộ Tống Duy Tân, phủ Trịnh, đền thờ Quốc công Hoàng Đình Ái... Theo thống kê của UBND xã Biện Thượng từ đầu năm 2025 đến 15/9 các di tích trên địa bàn xã đón khoảng 40.000 lượt khách đến tham quan, chiêm bái. Để đạt được kết quả này, ngoài việc tăng cường các hoạt động truyền thông về du lịch, Biện Thượng còn phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng các tuor du lịch như: Chùa Linh Ứng- chùa Hoa Long - đền thờ Trần Khát Chân (Biện Thượng) - khu di tích phủ Trịnh - nghè Vẹt với chùa Tường Vân - đền thờ nàng Bình Khương - Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ. Đồng thời chú trọng tới việc tổ chức các hoạt động lễ hội giàu giá trị văn hóa truyền thống như lễ hội đền thờ Trần Khát Chân, lễ hội rước nước chùa Báo Ân, lễ kỷ niệm ngày mất Minh Khang Thái vương Trịnh Kiểm... để thu hút khách du lịch.

Chủ tịch UBND xã Biện Thượng Nguyễn Văn Hùng cho biết: Xã phấn đấu đến năm 2030 đón 200.000 lượt khách du lịch/năm. Để thực hiện được mục tiêu này, Biện Thượng chú trọng công tác quản lý, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; phát triển các loại hình dịch vụ du lịch đáp ứng nhu cầu du khách. Chú trọng đến công tác đào tạo, nâng cao nguồn nhân lực cho ngành du lịch. Xây dựng môi trường du lịch thân thiện, an toàn cho du khách. Làm tốt công tác xúc tiến, kêu gọi thu hút các doanh nghiệp có tiềm lực vào tìm hiểu cơ hội, hợp tác đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội của xã ngày càng phát triển.

Bài và ảnh: Xuân Cường