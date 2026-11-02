Bầu cử Mỹ trước giờ G: Phe Dân chủ "gõ cửa từng nhà", Nhà trắng lên kịch bản "vượt rào" Quốc hội

Chỉ còn một ngày trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đầy kịch tính tại Mỹ, bầu không khí chính trị tại Washington đang nóng lên từng giờ. Trong khi Đảng Dân chủ với mục tiêu giành lại vị thế đa số tại cả Hạ viện và Thượng viện đang sử dụng chiến lược đi đến từng nhà thay vì tổ chức các cuộc mít tinh quy mô lớn, và đưa Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth thành mục tiêu điều điều tra nếu dành lại quyền kiểm soát Hạ viện, Nhà trắng cũng âm thầm chuẩn bị kế hoạch để duy trì phần lớn chương trình nghị sự của Tổng thống Donald Trump nếu đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội .

Trong giai đoạn nước rút của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, Đảng Dân chủ đã thay đổi chiến thuật: hạn chế các cuộc mít tinh lớn để tập trung tối đa nguồn lực vào việc đi đến từng nhà, tiếp cận trực tiếp từng hộ gia đình trên khắp các bang địa chiến để dành sự ủng hộ. Tại các sự kiện cộng đồng lớn như Giải Marathon New York, giải marathon lớn nhất thế giới với hơn 60.000 người tham gia, hơn hai triệu người dân New York đã nhiệt tình cổ vũ trên đường phố. Giới chính khách Dân chủ cũng tích cực xuất hiện để vận động cử tri đi bầu.

Tờ Washington Post đưa tin rằng Đảng Dân chủ dự định tiến hành một cuộc điều tra nhắm vào Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth nếu họ dành đa số tại Hạ viện sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ba vấn đề chính sẽ được tập trung điều tra gồm: các hoạt động quân sự của Mỹ, tình trạng chính trị hóa quân đội và những dấu hiệu tham nhũng trong hoạt động trao thầu, mua sắm quốc phòng của Bộ Quốc phòng.

Trong lĩnh vực quân sự, cuộc chiến với Iran và các chiến dịch của Mỹ nhằm vào những tàu bị nghi liên quan đến hoạt động buôn lậu ma túy tại khu vực Mỹ Latinh có thể trở thành trọng tâm giám sát. Các nghị sĩ cũng muốn làm rõ quá trình ra quyết định quân sự, việc triển khai chiến dịch và mức độ tham vấn Quốc hội của chính quyền Tổng thống Trump.

Bất chấp sức ép, Bộ Quốc phòng khẳng định ông Hegseth quyết định không từ chức và sẽ phục vụ đến hết nhiệm kỳ của Tổng thống Trump.

Ở chiều ngược lại, theo Reuters, Nhà Trắng đã chuẩn bị nhiều tháng cho kịch bản Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội sau bầu cử giữa nhiệm kỳ, trong đó xây dựng phương án để Tổng thống Donald Trump tiếp tục thực hiện các ưu tiên chính sách bằng quyền hành pháp, đồng thời ứng phó với các cuộc điều tra của Quốc hội.

Từ tháng 4, các quan chức cấp cao, trong đó có Phó Chánh Văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller và Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Russell Vought đã phối hợp rà soát những biện pháp về nhập cư, thuế quan, nhà ở và chi tiêu liên bang mà ông Trump có thể triển khai mà không cần Quốc hội phê chuẩn.

Các phương án đang được xem xét gồm áp thuế mới đối với một số mặt hàng nhập khẩu, siết quy định thị thực đối với sinh viên quốc tế và lao động nước ngoài, đồng thời tìm cách giảm chi phí nhà ở và thúc đẩy xây dựng.

Kịch bản này phản ánh khả năng xảy ra thế đối đầu mới tại Washington: Đảng Dân chủ có thể sử dụng quyền giám sát của Quốc hội để điều tra chính quyền Trump và cản trở các ưu tiên lập pháp, trong khi Tổng thống vẫn nắm quyền hành pháp đáng kể trong các lĩnh vực thương mại, đối ngoại và quản lý liên bang.

Nhà Trắng cũng đang rà soát cơ sở pháp lý cho các quyết định đơn phương và những khoản chi có thể triển khai từ ngân sách đã được Quốc hội phân bổ. Tuy nhiên, chính quyền Trump bác bỏ khả năng Đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử, khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện chương trình nghị sự của Tổng thống.

Nhật Lệ