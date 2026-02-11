Hotline: 0822.173.636   |

Bất chấp giá lạnh, Trái Đất vẫn trải qua tháng 1 nóng thứ 5 trong lịch sử

Theo dữ liệu do Cơ quan theo dõi khí hậu của Liên minh châu Âu (Copernicus) công bố ngày 10/2, Trái Đất vừa trải qua tháng 1 nóng thứ 5 trong lịch sử, bất chấp việc nhiều khu vực tại Mỹ và châu Âu ghi nhận các đợt giá rét kỷ lục trong cùng thời gian.

(Ảnh: THX/TTXVN)

Báo cáo của Copernicus cho biết, trong những tuần cuối tháng 1/2026, Bắc Bán cầu đã hứng chịu các đợt sóng lạnh khắc nghiệt khi dòng xiết phân cực đẩy không khí băng giá tràn xuống Bắc Mỹ và châu Âu.

Tuy nhiên, xét trên phạm vi toàn cầu, nhiệt độ trung bình trong tháng vẫn cao hơn mức bình thường tại nhiều khu vực, đặc biệt là các vùng rộng lớn ở Bắc Cực và phía Tây Bắc Mỹ.

Bà Samantha Burgess, Giám đốc chiến lược khí hậu tại Trung tâm Dự báo thời tiết tầm trung châu Âu (ECMWF), nhận định tháng 1/2026 là minh chứng rõ ràng cho thấy thực tế hệ thống khí hậu có thể đồng thời tạo ra thời tiết cực lạnh ở một số khu vực, trong khi gây ra nắng nóng bất thường ở những nơi khác.

Theo báo cáo, nhiệt độ trung bình toàn cầu trong tháng 1/2026 cao hơn 1,47°C so với mức trung bình của thời kỳ tiền công nghiệp. Tại châu Âu, khu vực này trải qua tháng 1 lạnh nhất kể từ năm 2010, với nhiệt độ trung bình xuống âm 2,34°C.

Trong khi đó, tại Mỹ, một cơn bão mùa Đông đã gây tuyết rơi dày và băng giá nghiêm trọng trên diện rộng, từ bang New Mexico đến Maine, khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Việc tháng 1/2026 nằm trong nhóm những tháng 1 nóng nhất từng được ghi nhận tiếp tục khẳng định xu hướng ấm lên kéo dài của Trái Đất do tác động của con người. Trước đó, năm 2024 được ghi nhận là năm nóng nhất trong lịch sử, xếp sau là năm 2023 và năm 2025./.

Theo TTXVN

