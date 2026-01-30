Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh thành tựu lịch sử sau một năm cầm quyền

Ngày 29/1 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chủ trì buổi họp Nội các đầu tiên đánh dấu tròn một năm cầm quyền, đồng thời mở ra năm thứ hai của nhiệm kỳ với những thông điệp mạnh mẽ.

Tại đây, ông bày tỏ hy vọng rằng tình trạng đóng cửa chính phủ sẽ không xảy ra, cho biết các cuộc thảo luận về ngân sách hiện đang tiến gần đến kết quả tích cực.

Ông nhận định phía đảng Dân chủ cũng không mong muốn một cuộc đóng cửa làm tê liệt guồng máy đất nước và tin tưởng hai bên sẽ làm việc theo tinh thần lưỡng đảng để tránh kịch bản này.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn lời Tổng thống Trump gửi lời cảm ơn toàn thể Nội các vì 12 tháng làm việc với thành quả "vượt xa mong đợi."

Ông khẳng định chính quyền đang đạt được những kết quả chưa từng có tiền lệ. Minh chứng cho điều này, thị trường tài chính đã ghi nhận những con số ấn tượng: chỉ số S&P 500 lần đầu tiên trong lịch sử chạm mốc 7.000 - con số mà chỉ một năm trước còn bị xem là không tưởng. Chỉ số Dow Jones cũng liên tiếp lập kỷ lục, với hơn 50 lần đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Kể từ sau cuộc bầu cử, thị trường chứng khoán đã tạo thêm khoảng 9.000 tỷ USD giá trị cho các khoản tiết kiệm và quỹ hưu trí.

Về tăng trưởng kinh tế, Tổng thống Trump dẫn chứng dự báo của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Atlanta, cho thấy GDP quý 4/2025 đạt mức 5,4%. Ông nhấn mạnh rằng các chỉ số này đạt được bất chấp những gián đoạn từ phía đảng Dân chủ gây ra tình trạng đóng cửa chính phủ trước đó.

Theo ông, nếu không có sự cản trở này, mức tăng trưởng có thể đã đạt tới 7% - một con số chưa từng được nghe đến, cao hơn khoảng một điểm rưỡi so với thực tế vốn đã lập kỷ lục.

Tổng thống Trump so sánh lượng đầu tư vào Mỹ giai đoạn 4 năm dưới thời chính quyền tiền nhiệm chưa đạt đến 1.000 tỷ USD, trong khi chỉ trong 11 tháng đầu nhiệm kỳ hiện nay, tổng mức đầu tư đã vượt quá 18.000 tỷ USD.

Ông cho rằng những thiệt hại do lạm phát thời tiền nhiệm là rất lớn, khiến một gia đình trung bình tổn thất khoảng 34.000 USD. Ngược lại, sau một năm dưới thời chính quyền hiện tại, thu nhập thực tế đã vượt lạm phát hơn 3.000 USD, đánh dấu sự chiến thắng trước “cơn ác mộng lạm phát” thời kỳ trước.

Bên cạnh kinh tế, Tổng thống Trump cũng dành thời lượng đáng kể để nói về an ninh và trật tự xã hội. Ông công bố tỷ lệ án mạng tại Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất được ghi nhận trong ít nhất 125 năm qua. Ông lý giải sự suy giảm sâu rộng của tội phạm bắt nguồn từ việc chính quyền đã mạnh tay loại bỏ các thành phần nguy hiểm và bảo vệ biên giới ở mức an ninh cao kỷ lục. Trong 8 tháng liên tiếp, không có trường hợp người nước ngoài nhập cư trái phép nào được cho phép vào Mỹ.

Về năng lượng, Tổng thống cho biết giá xăng đã giảm sâu, từ mức trên 4 USD/gallon xuống còn quanh mức 1,85-2,30 USD/gallon tại nhiều nơi. Điều này kéo theo giá thực phẩm, vé máy bay và các chi phí sinh hoạt khác giảm nhanh. Cụ thể, giá trứng từng tăng gấp 4 lần nay đã giảm mạnh.

Điểm nhấn mới trong chính sách đối ngoại được Tổng thống Trump đề cập là mối quan hệ với Venezuela. Ông gửi lời cảm ơn Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine vì những nỗ lực phi thường giúp quan hệ hai nước trở nên tốt đẹp. Theo ông Trump, Mỹ và Venezuela đang phối hợp trong lĩnh vực dầu khí, mang lại lợi ích lớn cho cả hai bên.

Đáng chú ý, Tổng thống Trump thông báo ông vừa trao đổi với Tổng thống Venezuela về việc mở lại toàn bộ không phận dân dụng. Ông đã chỉ thị cho Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy cùng quân đội hoàn tất việc này ngay trong ngày 29/1, tạo điều kiện cho công dân Mỹ đi lại an toàn và người Venezuela có thể hồi hương thăm thân.

Kết thúc buổi họp, Tổng thống Trump tái khẳng định nguồn thu từ thuế quan đang đạt mức kỷ lục, trong đó một phần ngân sách đã được phân bổ để hỗ trợ nông dân Mỹ.

Ông tin tưởng rằng với nền tảng của “năm đầu nhiệm kỳ thành công nhất lịch sử,” nước Mỹ sẽ bước vào một năm tiếp theo thực sự phi thường và đáng kinh ngạc./.

Theo TTXVN