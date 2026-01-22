Hotline: 0822.173.636   |

Iran lần đầu công bố số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình

Truyền hình quốc gia Iran ngày 21/1 đưa tin 3.117 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình và bạo loạn bùng phát từ cuối tháng 12/2025. Đây là lần đầu tiên chính quyền Iran công bố con số thương vong chính thức kể từ khi xảy ra biểu tình.

Theo Đài Truyền hình IRIB, số liệu do Tổ chức Pháp y Iran cung cấp cho biết trong số những người thiệt mạng có 2.427 người được xác định là dân thường và lực lượng an ninh.

Trong khi đó, hãng tin bán chính thức Tasnim của Iran cho biết hơn 460 trụ sở cơ quan công quyền, hơn 700 ngân hàng cùng hơn 480 đền thờ Hồi giáo đã bị đốt phá, hư hại.

Biểu tình nổ ra tại nhiều thành phố Iran sau khi đồng rial mất giá mạnh, ban đầu khá ôn hòa, tập trung vào các vấn đề kinh tế, sau đó lan rộng và dẫn tới các vụ đụng độ gây thiệt hại cho tài sản công, đặc biệt vào ngày 8 và 9/1.

Chính quyền Iran cho biết tình hình đã được kiểm soát, đồng thời cáo buộc các thế lực bên ngoài đứng sau kích động bạo lực. Chính quyền nước này cho biết sẵn sàng xem xét các biện pháp giải quyết khó khăn về kinh tế, song cũng cảnh báo sẽ không dung thứ cho bạo lực và phá hoại.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định nước này luôn “chọn hòa bình thay vì chiến tranh” song nếu phải đối mặt với các cuộc tấn công mới, nước Cộng hòa Hồi giáo sẽ đáp trả bằng mọi nguồn lực, trái với sự “kiềm chế” mà Iran đã thể hiện hồi tháng 6/2025./.

Theo TTXVN

