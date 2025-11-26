Bắt đầu phiên đàm phán thứ 18 Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam

Ngày 26/11, Bộ Công Thương cho biết phiên đàm phán thứ 18 Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Khối Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu (EFTA) đang diễn ra tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 25-28/11.

May hàng xuất khẩu sang thị trường EU tại Công ty May TNG (Thái Nguyên). (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Đoàn đàm phán của Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Nguyễn Sinh Nhật Tân dẫn đầu.

Phát biểu khai mạc phiên đàm phán, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh, việc lựa chọn Đà Nẵng, một trung tâm kinh tế năng động và là địa phương đầu tiên thành lập Khu thương mại tự do, thể hiện khát vọng và quyết tâm cao độ của Việt Nam trong tiến trình hội nhập và tham gia các FTA.

Hai bên chia sẻ mục tiêu nỗ lực kết thúc về cơ bản việc đàm phán Hiệp định tại phiên đàm phán lần này và sẵn sàng có những linh hoạt cần thiết trên cơ sở đảm bảo đem lại một Hiệp định cân bằng về lợi ích.

Sau ngày làm việc đầu tiên, ông Phạm Hùng, Phó Chánh văn phòng Văn phòng Ban chỉ đạo Hội nhập quốc tế về kinh tế - cơ quan giúp việc cho Đoàn đàm phán Chính phủ cho biết hai bên đang rất nỗ lực nhằm thu hẹp khoảng cách và phiên đàm phán thứ 18 đang tiến triển hết sức tích cực.

Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và EFTA bao gồm Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland, và Liechtenstein tuy chưa đạt đến quy mô lớn như với các đối tác hàng đầu khác nhưng lại mang tính bổ sung rất cao.

Theo số liệu tổng hợp cuối năm 2024, tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và khối EFTA đã vượt mức 3,5 tỷ USD, tăng trưởng ổn định qua các năm.

Xuất khẩu chính của Việt Nam sang các thị trường này tập trung vào các mặt hàng chủ lực như giày dép, dệt may, máy móc thiết bị, điện thoại và linh kiện, và các sản phẩm nông nghiệp như càphê, hạt điều.

Ngược lại, Việt Nam nhập khẩu chủ yếu các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao và giá trị gia tăng lớn từ EFTA như dược phẩm, máy móc chính xác, thiết bị y tế và hóa chất.

Thế mạnh thương mại của từng quốc gia trong khối EFTA tạo ra một thị trường đa dạng và giàu tiềm năng cho hàng hóa và dịch vụ Việt Nam. Thụy Sĩ là một trung tâm tài chính và công nghệ sinh học hàng đầu thế giới, với ngành công nghiệp hóa chất, dược phẩm, chế biến, chế tạo và ngành dịch vụ ngân hàng-tài chính phát triển vượt trội.

Cùng đó, Na Uy nổi tiếng với ngành năng lượng, thủy sản (đặc biệt là cá hồi) và công nghệ hàng hải tiên tiến. Trong khi đó, Iceland có thế mạnh về địa nhiệt, công nghệ chế biến thủy sản và du lịch sinh thái. Riêng với Liechtenstein lại là một trung tâm tài chính quan trọng và có ngành công nghiệp sản xuất linh kiện chính xác phát triển.

Mặc dù quy mô dân số của EFTA chỉ hơn 13 triệu người nhưng đây là một trong những khối kinh tế giàu có bậc nhất thế giới. Với tổng ngân sách quốc nội (GDP) hơn 1.100 tỷ USD và thu nhập bình quân đầu người duy trì ở mức cao, đạt khoảng 85.000 USD/năm, sức mua rất lớn nhưng yêu cầu về chất lượng hàng hóa của thị trường này cũng rất cao.

Đáng lưu ý, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả khối lên đến gần 700 tỷ USD cho thấy hoạt động thương mại sôi động. Đặc biệt, EFTA còn là một nhà đầu tư lớn trên toàn cầu, với tổng tài sản đầu tư ra nước ngoài đạt gần 2.000 tỷ USD.

Với những lợi ích kinh tế rõ rệt, Phiên đàm phán tại Đà Nẵng tập trung giải quyết các nội dung còn tồn tại với tinh thần thẳng thắn, thực tế và linh hoạt từ cả hai bên. Việc sớm hoàn tất và ký kết Hiệp định này sẽ giúp hai bên ứng phó hiệu quả với các diễn biến phức tạp của nền kinh tế thế giới./.

Theo TTXVN