Bảo đảm an toàn diện tích nuôi trồng thủy sản trong mùa mưa bão

Mùa mưa bão năm nay được dự báo có nhiều diễn biến phức tạp, bất thường. Do đó, bài toán bảo vệ sinh kế cho người nuôi trồng thủy sản đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Hiện nay, ngành nông nghiệp, chính quyền địa phương và bà con nông dân đang triển khai đồng loạt các phương án ứng phó, quyết tâm bảo vệ thành quả sản xuất trước thiên tai, bão lũ.

Người nuôi tôm xã Hoằng Tiến chủ động gia cố ao nuôi trước mùa mưa bão.

Tại xã Hoằng Tiến, một trong những địa phương có diện tích nuôi trồng thủy sản lớn trên địa bàn tỉnh, công tác phòng ngừa rủi ro trước mùa mưa bão đang được các hộ nuôi tích cực triển khai. Trong đó, việc gia cố vùng nuôi, bảo đảm nguồn điện, nguồn nước và chủ động thu hoạch đối tượng nuôi khi đạt kích cỡ là những giải pháp chủ yếu.

Ông Lê Văn Trọng, Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến, cho biết: “Trên địa bàn xã có khoảng 300ha nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, một số vùng nuôi tôm bắt đầu cho thu hoạch. UBND xã đã vận động người dân tranh thủ thu hoạch những diện tích đã đạt kích cỡ thương phẩm, hạn chế nguy cơ thiệt hại nếu mưa bão xảy ra. Đối với diện tích chưa đến kỳ thu hoạch, xã yêu cầu các hộ nuôi thường xuyên kiểm tra, gia cố bờ ao, hệ thống cống tiêu thoát nước, đồng thời chuẩn bị phương án xử lý khi mưa lớn kéo dài".

Là một trong những hộ tiên phong phát triển nghề nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Cửa Đạt, gia đình ông Trịnh Xuân Châu, thôn Tiến Sơn, xã Thường Xuân hiện có 20 lồng nuôi với những loài cá như: trắm, trôi, lăng, diêu hồng... Nhờ tham gia HTX Dịch vụ nuôi trồng thủy sản Cửa Đạt, gia đình ông Châu được tập huấn kỹ thuật nuôi thả, phát triển cá nuôi lồng, nhất là trong mùa mưa bão. Do đó, ngay từ tháng 6 hằng năm, khi thời tiết có nhiều bất thường, gia đình ông Châu đã chủ động tăng sức đề kháng cho cá; thường xuyên vệ sinh sạch sẽ khu vực lồng nuôi, bảo đảm môi trường, phòng tránh dịch bệnh. Đồng thời, gia cố lại các lồng nuôi, công trình phụ trợ có khả năng chịu ảnh hưởng của gió bão, mưa lũ.

Ông Châu cho biết: “Trước mùa mưa bão, chúng tôi tổ chức thu hoạch cá đạt kích cỡ thương phẩm, di dời lồng, bè nuôi đến nơi tránh trú an toàn. Cùng với đó, gia đình còn đầu tư mua thêm thùng phao nổi, gia cố lại trụ cột, thay mới những tấm lưới cũ, rách để không bị thất thoát sản lượng”. Nhờ thực hiện tốt các phương án bảo vệ diện tích lồng nuôi nên cá của gia đình ông Trịnh Xuân Châu luôn phát triển khỏe mạnh, trung bình mỗi năm gia đình xuất bán khoảng 8 - 10 tấn cá, doanh thu đạt gần 1 tỷ đồng.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 19.440ha nuôi trồng thủy sản, trong đó nuôi nước mặn khoảng 1.000ha; nước lợ 4.440ha; nước ngọt 14.000ha. Toàn tỉnh cũng có khoảng 2.086 ô lồng nuôi cá nước ngọt và 3.654 ô lồng nuôi cá biển. Bên cạnh những diện tích được đầu tư hạ tầng kỹ thuật kiên cố, hiện đại, áp dụng những kỹ thuật nuôi trồng tiên tiến, thì phần lớn diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh đang tồn tại theo hướng thâm canh và bán thâm canh, hạ tầng chưa đồng bộ, nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố tràn bờ, ngập úng khi có mưa to kéo dài.

Cùng với đó, theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, mùa mưa bão năm nay diễn biến phức tạp, tỉnh ta có thể chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nhiều cơn bão, áp thấp nhiệt đới; lượng mưa phân bổ không đều theo thời gian. Do đó, mưa bão có nguy cơ gây ảnh hưởng lớn đến năng suất, sản lượng và hiệu quả kinh tế trong lĩnh vực thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Ông Lê Minh Lương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Biển đảo và Thủy sản, cho biết: Để bảo vệ diện tích nuôi trồng thủy sản trong mùa mưa bão, các địa phương cần hướng dẫn người dân các biện pháp xử lý trước, trong và sau mưa bão đối với từng khu vực nuôi trong ao, đầm, hồ, khu vực ven sông, nuôi bãi triều ven biển... Tổ chức kiểm kê, rà soát các vùng nuôi trồng thủy sản, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó khi có mưa to, bão. Cùng với đó, chú trọng thu tỉa những diện tích tôm, cá đạt kích cỡ thương phẩm nhằm hạn chế thất thoát, thiệt hại kinh tế khi bão, lũ xảy ra và chuẩn bị tốt về thức ăn, hóa chất, chế phẩm sinh học nhằm chăm sóc, bảo vệ và phòng dịch bệnh để nuôi trồng thủy sản đạt hiệu quả kinh tế cao.

Bài và ảnh: Lê Hòa