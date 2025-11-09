Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực Hậu Lộc đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án

Được giao triển khai, thực hiện 5 dự án với tổng mức đầu tư 473 tỷ đồng, đảm bảo cho các dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng đúng thời gian, kế hoạch đặt ra, ngoài nỗ lực sớm có mặt bằng sạch, Ban Quản lý Dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng khu vực Hậu Lộc còn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho đơn vị thi công.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, Công ty CP Xây dựng Tân Trường Minh đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án kè kênh mương 10 xã huyện Hậu Lộc (cũ).

Dự án kiên cố hóa kênh mương 10 xã huyện Hậu Lộc (cũ) có chiều dài gần 5,2km, được khởi công xây dựng tháng 1/2025. Đây là công trình không chỉ có nhiệm vụ tưới, tiêu cho 2.154ha đất sản xuất nông nghiệp của các xã: Triệu Lộc, Đông Thành mà còn tiêu úng cho một phần diện tích đất thổ cư vùng thấp trũng vào mùa mưa bão. Với ý nghĩa đó, ngay sau khi công trình được khởi công, Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực Hậu Lộc - đơn vị chủ đầu tư đã đôn đốc, chỉ đạo đơn vị thi công tập trung máy móc, phương tiện đẩy nhanh tiến độ đảm bảo thời gian và chất lượng công trình.

Đại diện liên danh đơn vị thi công, ông Lê Văn Cường, Giám đốc Công ty CP Xây dựng Tân Trường Minh, cho biết: “Đơn vị đảm nhiệm thi công tuyến kênh có chiều dài 4km (thuộc địa bàn xã Đông Thành). Ngay sau khi dự án khởi công, đơn vị đã huy động nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, từ tháng 4/2025 đến nay giá các loại vật liệu như đá, đất, cát tăng cao và rất khan hiếm (cát tăng 120%). Bên cạnh đó, thời tiết cũng không thuận lợi, mưa bão nhiều nên không thể thi công.

Để đảm bảo công trình hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 6/2026 như hợp đồng đã ký với chủ đầu tư, tranh thủ những hôm tạnh ráo, đơn vị đã huy động phương tiện, nhân lực chia thành 5 đội để thi công. Đến thời điểm này, công trình kiên cố hóa kênh mương trên đoạn tuyến đơn vị đảm nhiệm thi công đã thực hiện lát mái kênh chiều dài 1km và khoảng 1km kênh lợp (kênh tường chắn), với khối lượng ước thực hiện trên toàn tuyến đạt gần 40%. Đơn vị đang phấn đấu hoàn thành, bàn giao công trình cho chủ đầu tư sớm hơn so với hợp đồng đã ký.

Thời điểm này, Dự án “Tuyến đường giao thông nối Quốc lộ 10 (tại km218+245) với đường Phạm Bành, thị trấn Hậu Lộc (nay là xã Hậu Lộc)” với chiều dài hơn 4,2km đã cơ bản hoàn thành. Ông Bùi Việt Hùng, cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH Hoàng Tuấn - đơn vị thi công dự án này cho biết: “Ngay sau khi dự án được khởi công vào tháng 7/2023, đơn vị đã huy động nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ. Đến thời điểm này, đơn vị đã hoàn thành thi công được 4km, còn hơn 200m phía cuối tuyến do vướng 5 hộ liên quan đến đất ở chưa thực hiện xong việc giải phóng mặt bằng (GPMB) nên chưa thể triển khai thi công. Vì vậy, đảm bảo công trình hoàn thành, đề nghị chủ đầu tư cần nhanh chóng GPMB. Có như vậy, đơn vị mới tập trung thi công, đảm bảo cuối tháng 12/2025 công trình hoàn thành, bàn giao cho chủ đầu tư”, ông Hùng cho biết.

Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực Hậu Lộc, ông Hoàng Xuân Đồng, cho biết: Sau khi ổn định tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, số dự án do ban làm chủ đầu tư gồm có 5 dự án, với tổng mức đầu tư 473 tỷ đồng. Trong số 5 dự án, có 3 dự án chuyển tiếp (Dự án tuyến đường giao thông nối Quốc lộ 10 (tại km218+245) với đường Phạm Bành, thị trấn Hậu Lộc (nay thuộc xã Hậu Lộc); Dự án kiên cố hóa kênh mương 10 xã Hậu Lộc; Dự án Khu Di tích lịch sử trận địa Đông Ngàn và tượng đài Trung đội dân quân gái Hoa Lộc và Dự án đầu tư xây dựng công sở xã Triệu Lộc) và 2 dự án khởi công mới (Dự án kiên cố hóa kênh mương 10 xã huyện Hậu Lộc (cũ) và Dự án xây dựng nhà khám, chữa bệnh trung tâm Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc). Đến thời điểm này, có 2 dự án chuyển tiếp hoàn thành, trong đó có 1 dự án đã quyết toán công trình đó là dự án đầu tư xây dựng công sở xã Triệu Lộc.

Theo ông Đồng, đến thời điểm này tiến độ thi công các dự án cơ bản đảm bảo theo yêu cầu. Tuy nhiên, khó khăn, vướng mắc hiện nay đó là giá các loại nguyên vật liệu như đá, cát, đất tăng cao và khan hiếm. Mặt khác, một số dự án như Dự án "Kiên cố hóa kênh mương 10 xã huyện Hậu Lộc (cũ)”, Dự án “Tuyến đường giao thông nối Quốc lộ 10 (tại km218+245) với đường Phạm Bành, thị trấn Hậu Lộc” còn vướng mặt bằng chưa thực hiện giải tỏa xong do các hộ có đất bị ảnh hưởng bởi dự án chưa đồng thuận với giá đền bù Nhà nước quy định. Vì vậy, để đảm bảo tiến độ, ngoài thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, chất lượng công trình, ban sẽ tổ chức họp giao ban hàng tuần, tháng, quý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho đơn vị thi công. Mặt khác, phối hợp cùng chính quyền địa phương, nơi có dự án đi qua còn vướng mắc về GPMB đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Bài và ảnh: Minh Lý