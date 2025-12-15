Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Bàn giao trâu giống sinh sản cho hộ nghèo, cận nghèo xã Yên Nhân

Lê Hoà
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 15/12, tại xã Yên Nhân, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (thuộc Liên minh HTX Việt Nam) phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa tổ chức bàn giao 40 con trâu giống sinh sản cho các hộ dân trên địa bàn xã Yên Nhân.

Bàn giao trâu giống sinh sản cho hộ nghèo, cận nghèo xã Yên Nhân

Ngày 15/12, tại xã Yên Nhân, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (thuộc Liên minh HTX Việt Nam) phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa tổ chức bàn giao 40 con trâu giống sinh sản cho các hộ dân trên địa bàn xã Yên Nhân.

Bàn giao trâu giống sinh sản cho hộ nghèo, cận nghèo xã Yên Nhân

Đại diện Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư phát biểu tại buổi bàn giao.

Đây là chương trình hỗ trợ sinh kế của dự án "Mô hình nuôi trâu sinh sản trên địa bàn xã Yên Nhân, tỉnh Thanh Hóa”, do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư triển khai thực hiện.

Theo chương trình hỗ trợ, có 20 hộ nghèo và cận nghèo được nhận trâu cái sinh sản (mỗi hộ 2 con). Cùng với đó, các hộ dân được cán bộ kỹ thuật của chương trình hướng dẫn cách làm chuồng trại, kỹ thuật chăm sóc trâu sinh sản.

Bàn giao trâu giống sinh sản cho hộ nghèo, cận nghèo xã Yên Nhân

Chương trình bàn giao trâu giống cho người dân.

Dự án không chỉ hỗ trợ tư liệu sản xuất cho người dân mà còn hướng tới hình thành mô hình chăn nuôi bền vững, giúp các hộ nghèo từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Lê Hoà

Từ khóa:

#xã Yên Nhân #Liên minh #Hộ nghèo #Htx #Thương mại #Trung tâm #Chương trình #Đầu tư #Thanh hóa

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Giải mã ma trận xuất cảnh trái phép (Bài 1): Sự thật phía sau những giấc mơ đổi đời

Giải mã ma trận xuất cảnh trái phép (Bài 1): Sự thật phía sau những giấc mơ đổi đời

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Trong những làng quê nghèo, câu chuyện “việc nhẹ - lương cao” ở xứ người vẫn len lỏi mỗi ngày, bám vào giấc mơ đổi đời của nhiều lao động. Nhưng khi cánh cửa phép màu khép lại, những người ra đi mang về không phải là tiền bạc mà là nợ nần, thương...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh