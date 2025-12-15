Bàn giao trâu giống sinh sản cho hộ nghèo, cận nghèo xã Yên Nhân

Ngày 15/12, tại xã Yên Nhân, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (thuộc Liên minh HTX Việt Nam) phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa tổ chức bàn giao 40 con trâu giống sinh sản cho các hộ dân trên địa bàn xã Yên Nhân.

Đại diện Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư phát biểu tại buổi bàn giao.

Đây là chương trình hỗ trợ sinh kế của dự án "Mô hình nuôi trâu sinh sản trên địa bàn xã Yên Nhân, tỉnh Thanh Hóa”, do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư triển khai thực hiện.

Theo chương trình hỗ trợ, có 20 hộ nghèo và cận nghèo được nhận trâu cái sinh sản (mỗi hộ 2 con). Cùng với đó, các hộ dân được cán bộ kỹ thuật của chương trình hướng dẫn cách làm chuồng trại, kỹ thuật chăm sóc trâu sinh sản.

Chương trình bàn giao trâu giống cho người dân.

Dự án không chỉ hỗ trợ tư liệu sản xuất cho người dân mà còn hướng tới hình thành mô hình chăn nuôi bền vững, giúp các hộ nghèo từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Lê Hoà