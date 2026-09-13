Bàn giao công trình nước sạch cho Trường THCS Yên Dương

Sáng 13/9, tại xã Hoạt Giang, Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa phối hợp với địa phương và đơn vị tài trợ tổ chức bàn giao công trình nước sạch cho Trường THCS Yên Dương.

Công trình nước sạch được bàn giao cho Trường THCS Yên Dương, phục vụ nhu cầu sử dụng của giáo viên và học sinh.

Công trình có tổng kinh phí 75 triệu đồng, từ nguồn vận động của Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa. Câu lạc bộ Đào Duy Từ 99-02 tại Hà Nội là đơn vị tài trợ. Kinh phí được chuyển qua Trường THCS Yên Dương để triển khai xây dựng, lắp đặt công trình.

Sau khi hoàn thành, hệ thống nước sạch được đưa vào sử dụng, phục vụ nhu cầu nước sinh hoạt của học sinh và giáo viên nhà trường.

Trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn xã Hoạt Giang.

Dịp này, Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa cùng các đơn vị đã trao học bổng cho 7 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn xã Hoạt Giang. Đây là những học sinh có kết quả học tập khá hoặc tương đương trở lên, thuộc nhóm trẻ em được địa phương rà soát, đề xuất hỗ trợ nhân dịp năm học mới 2026-2027.

Công trình nước sạch và những suất học bổng là món quà thiết thực nhằm hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt và động viên các em tiếp tục nỗ lực trong năm học mới.

Thu Trang