Australia: Phát hiện virus mới có nguồn gốc từ dơi

Ngày 3/9, Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Liên bang Australia (CSIRO) thông báo các nhà khoa học đã xác định một loại virus mới ở loài dơi quạ, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc theo dõi các bệnh truyền nhiễm mới xuất hiện.

Phát hiện virus mới tên Salt Gully từ dơi quạ tại Australia.

Loại virus này, được đặt tên là Salt Gully, được phát hiện trong các mẫu nước tiểu của dơi thu thập tại bang Queensland. Các nhà nghiên cứu đã phân lập thành công và nuôi cấy virus trong phòng thí nghiệm an toàn sinh học cao của Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh Australia (ACDP) thuộc CSIRO ở bang Victoria. Loại virus này cùng với các loại virus gây bệnh nguy hiểm như Hendra và Nipah đều thuộc chi henipavirus.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp henipavirus ở cấp độ nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng do từng gây ra các đợt bùng phát bệnh nghiêm trọng. Tuy nhiên, bà Jennifer Barr, nhà khoa học thực nghiệm tại ACDP và là tác giả chính của nghiên cứu, cho biết chưa có lý do chính đáng để đưa ra cảnh báo.

Các mẫu nghiên cứu cho thấy virus Salt Gully đã lưu hành trong dơi ít nhất từ năm 2011 mà chưa có bằng chứng nào chứng tỏ virus này gây bệnh cho người hoặc động vật.

Kết quả nghiên cứu ban đầu trong phòng thí nghiệm cho thấy virus này lây nhiễm trong các tế bào khác so với 2 virus Hendra và Nipah và chưa rõ khả năng gây bệnh của loại virus mới này.

Phát hiện trên sẽ cho phép các nhà khoa học phát triển các công cụ xét nghiệm chẩn đoán, tăng khả năng chuẩn bị sẵn sàng nếu virus lây sang người hoặc vật nuôi. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Emerging Infectious Diseases của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ./.

Theo TTXVN