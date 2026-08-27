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Apple ra mắt iPhone mới vào ngày 9/9

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(Baothanhhoa.vn) - Apple vừa chính thức thông báo sự kiện ra mắt sản phẩm tiếp theo của hãng sẽ diễn ra vào ngày 9/9, đi kèm thông điệp chủ đề “Surprise and Shine” (Bất ngờ và Tỏa sáng).

Apple ra mắt iPhone mới vào ngày 9/9

Apple vừa chính thức thông báo sự kiện ra mắt sản phẩm tiếp theo của hãng sẽ diễn ra vào ngày 9/9, đi kèm thông điệp chủ đề “Surprise and Shine” (Bất ngờ và Tỏa sáng).

Apple ra mắt iPhone mới vào ngày 9/9

Đây được đánh giá là sự kiện đặc biệt quan trọng, khi giới công nghệ kỳ vọng Apple sẽ chính thức trình làng chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên sau nhiều năm đồn đoán.

Đáng chú ý, đây cũng sẽ là sự kiện đầu tiên của Apple dưới sự dẫn dắt của John Ternus trên cương vị Tổng giám đốc điều hành (CEO). Theo kế hoạch, Ternus sẽ chính thức tiếp quản vị trí điều hành gã khổng lồ công nghệ này từ Tim Cook vào ngày 1/9.

Apple ra mắt iPhone mới vào ngày 9/9

Tại sự kiện, Apple dự kiến sẽ giới thiệu bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Tuy nhiên, các nguồn tin rò rỉ cho biết hai mẫu máy cao cấp này chỉ mang tính chất nâng cấp nhỏ thay vì thay đổi toàn diện về thiết kế. Các báo cáo cũng chỉ ra rằng phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ không xuất hiện tại sự kiện lần này mà phải chờ tới năm sau.

Bên cạnh smartphone, gã khổng lồ công nghệ dự kiến sẽ trình làng Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra thế hệ mới cùng các thiết bị nhà thông minh khác.

Về mảng phần mềm, Apple nhiều khả năng sẽ ấn định ngày phát hành chính thức cho các hệ điều hành iOS 27, iPadOS 27, macOS Golden Gate và các bản cập nhật phần mềm tiếp theo.

Sự kiện sẽ được tổ chức trực tiếp tại khuôn viên Apple Park ở Cupertino, California, Mỹ vào lúc 10 giờ sáng theo giờ địa phương.

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