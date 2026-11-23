Giữ hồn văn hóa qua trò chơi dân gian

Mỗi trò chơi dân gian đều mang trong mình câu chuyện riêng về một vùng đất, một cộng đồng và những nếp sinh hoạt được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Ở xứ Thanh, từ những cuộc chơi nơi bản làng miền núi đến các trò diễn trong lễ hội vùng đồng bằng, những giá trị văn hóa ấy vẫn hiện diện trong đời sống hôm nay. Không chỉ đem lại niềm vui, sự gắn kết cộng đồng, trò chơi dân gian còn góp phần lưu giữ, tiếp nối những nét đẹp truyền thống.

Trò nấu cơm thi ở xã Hoằng Phú.

Về với miền núi xứ Thanh, ném còn, đẩy gậy, bắn nỏ, kéo co, đánh mảng... tạo nên sắc màu riêng trong đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc. Trong đó, đánh mảng - trò chơi được phụ nữ Mường yêu thích - hấp dẫn bởi những động tác đòi hỏi sự khéo léo, kiên trì và khả năng phối hợp linh hoạt.

Dụng cụ chơi khá giản dị, gồm những viên mảng nhỏ, dẹt. Người chơi chia thành hai đội, bắt đôi để lựa chọn đồng đội có những viên mảng tương đồng. Cuộc chơi trải qua nhiều bước với các động tác như ném, bắn trên, bắn dưới, bước bàn, nhảy lò cò, kẹp, sút... đòi hỏi sự tập trung và khéo léo trong từng động tác.

Bà Nguyễn Thị Tuyết, thành viên Câu lạc bộ đánh mảng thôn Minh Thịnh, xã Kiên Thọ, cho biết: “Đánh mảng đã có từ lâu đời, gắn bó với đời sống của người Mường. Người dân lấy hạt cây mảng, phơi khô làm dụng cụ chơi. Tên gọi của trò chơi cũng bắt nguồn từ loại hạt này. Qua thời gian, cách thức tổ chức ở mỗi địa phương có những thay đổi, nhưng đánh mảng vẫn được phụ nữ Mường yêu thích, gìn giữ như một nét sinh hoạt văn hóa quen thuộc”.

Không chỉ là cuộc vui rèn luyện sự nhanh nhẹn, khéo léo, đánh mảng còn tạo không gian giao lưu giữa các thế hệ. Người lớn tuổi hướng dẫn lớp trẻ cách chơi, luật chơi và những kinh nghiệm tích lũy qua năm tháng. Nhờ đó, trò chơi được duy trì trong lễ hội, ngày hội văn hóa và các buổi sinh hoạt cộng đồng, góp phần gắn kết người dân và trao truyền giá trị truyền thống.

Cùng với đánh mảng, tung còn, đẩy gậy, bắn nỏ, kéo co cũng góp phần làm phong phú đời sống văn hóa miền núi. Nếu tung còn gửi gắm ước vọng về may mắn, bình an thì đẩy gậy, kéo co đề cao sức mạnh và tinh thần đoàn kết... Mỗi trò chơi mang một sắc thái riêng, phản ánh phong tục, tập quán và đời sống tinh thần của đồng bào.

Về vùng đồng bằng xứ Thanh, các trò chơi, trò diễn dân gian mang sắc thái riêng, gắn với phong tục, tín ngưỡng và đời sống lao động của cư dân làng quê. Đấu vật, vật cù, kéo co, đánh đu, bắt chạch trong chum, múa đèn, cơm thi cá giải, bịt mắt bắt vịt, nấu cơm thi... hiện diện trong các lễ hội, sinh hoạt văn hóa cộng đồng, vừa tạo không khí vui tươi, vừa phản ánh nếp sống và những ước vọng của người dân.

Tiêu biểu là trò nấu cơm thi mang đậm dấu ấn đời sống nông nghiệp, được người dân xã Hoằng Phú gìn giữ qua nhiều thế hệ. Ông Lê Văn Chiến, xã Hoằng Phú, cho biết: “Mỗi đội gồm ba người, cùng thực hiện các công đoạn của cuộc thi. Trong đó, phần nấu cơm tạo nên nét hấp dẫn riêng: một người gánh nồi, một người tiếp củi, giữ lửa để cơm chín đều, người còn lại đảm nhiệm việc làm gà. Các thành viên phải phân chia công việc hợp lý, phối hợp ăn ý để hoàn thành phần thi trong thời gian quy định”.

Từ những thao tác quen thuộc như giã gạo, nấu cơm, luộc gà, trò chơi tái hiện nhịp lao động của cư dân nông nghiệp, đề cao sự khéo léo, tinh thần tương trợ và khả năng phối hợp. Khi bước vào không gian lễ hội, những công việc thường ngày trở thành hoạt động văn hóa hấp dẫn, khơi dậy ký ức về nếp sống làng quê và tăng thêm sức gắn kết cộng đồng.

Sức hấp dẫn của các trò chơi dân gian còn nằm ở sự tham gia hào hứng của người dân, từ những người trực tiếp tranh tài đến đông đảo người xem. Tiếng reo vui, sự cổ vũ và những khoảnh khắc cùng hòa mình vào cuộc chơi khiến lễ hội trở thành dịp gặp gỡ, sẻ chia giữa các thế hệ. Qua đó, phong tục, tập quán được tái hiện gần gũi, giúp người trẻ hiểu hơn về văn hóa quê hương, còn người lớn tuổi có thêm cơ hội trao truyền những giá trị được gìn giữ qua thời gian. Đó cũng là cách để những giá trị truyền thống không chỉ được lưu giữ trong ký ức, mà tiếp tục được nuôi dưỡng và lan tỏa qua các thế hệ, trở thành một phần tự nhiên của đời sống hôm nay.

Dù ở miền núi hay đồng bằng, mỗi trò chơi dân gian đều mang dấu ấn riêng của cộng đồng. Tất cả góp phần lưu giữ phong tục, bồi đắp bản sắc và nuôi dưỡng tình đoàn kết. Gìn giữ trò chơi dân gian không chỉ là duy trì hoạt động vui chơi trong lễ hội, mà còn là tiếp nối giá trị văn hóa qua trải nghiệm thực tế. Khi các thế hệ cùng tham gia, người lớn hướng dẫn lớp trẻ, những nét đẹp truyền thống tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay, góp phần bồi đắp hồn cốt văn hóa xứ Thanh.

Bài và ảnh: Thùy Linh