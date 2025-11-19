Ai Cập - Anh thúc đẩy triển khai nghị quyết LHQ về Dải Gaza

Theo thông cáo từ Văn phòng Tổng thống Ai Cập, trong cuộc điện đàm ngày 18/11, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi và Thủ tướng Anh Keir Starmer nhấn mạnh sự cần thiết cấp bách phải tiếp tục triển khai Nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) liên quan Dải Gaza, nhằm củng cố lệnh ngừng bắn hiện tại và thúc đẩy giảm căng thẳng tại khu vực.

Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi và Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: The Guardian

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Sisi và Thủ tướng Starmer cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc dựa trên thành công của Hội nghị thượng đỉnh Sharm El-Sheikh (diễn ra tháng 10 tại Ai Cập) để đảm bảo việc chuyển giao viện trợ nhân đạo kịp thời và nhanh chóng khởi động quá trình tái thiết Gaza. Thủ tướng Starmer tái khẳng định cần cung cấp đủ lượng viện trợ nhân đạo cho người dân Dải Gaza và thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết, bao gồm khuyến khích thêm các tổ chức cứu trợ quốc tế tham gia.

Trong khi đó, Tổng Thư ký Liên đoàn Arab Ahmed Aboul-Gheit cho rằng nghị quyết vừa được HĐBA thông qua chỉ là “bước khởi đầu, không phải điểm kết thúc”. Ông nhấn mạnh cần thực hiện nhiều công việc quan trọng ở mọi cấp độ trong thời gian tới để biến các quy định của nghị quyết thành hành động cụ thể, mang lại tác động tích cực tới đời sống của người dân Palestine. Ông Aboul-Gheit cũng nhấn mạnh nghị quyết đưa ra một lộ trình cơ bản, đáng tin cậy dẫn trực tiếp tới việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập.

Tổng Thư ký Liên đoàn Arab Ahmed Aboul-Gheit. Ảnh: Anadolu

Về phần mình, phong trào Hamas ngày 18/11đã lên tiếng phản đối việc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết do Mỹ soạn thảo, ủng hộ kế hoạch Gaza của Tổng thống Donald Trump. Hamas cho rằng nghị quyết không đáp ứng các quyền và yêu cầu chính đáng của người Palestine, đồng thời cố gắng áp đặt một cơ chế quản lý quốc tế tại Dải Gaza mà cả người dân và các lực lượng kháng chiến Palestine đều phản đối. Hamas nhấn mạnh: “Việc giao cho lực lượng quốc tế các nhiệm vụ và vai trò bên trong Dải Gaza, bao gồm cả việc giải giáp các lực lượng kháng chiến, sẽ làm mất tính trung lập của lực lượng này, biến họ thành một bên tham chiến ủng hộ lực lượng chiếm đóng.” Tuyên bố của Hamas phản ánh quan điểm kiên quyết của phong trào này về việc bảo vệ quyền tự chủ và khả năng phòng thủ của Dải Gaza trước những can thiệp từ bên ngoài.

Ngày 17/11, HĐBA LHQ đã thông qua nghị quyết do Mỹ soạn thảo, ủng hộ việc thành lập Lực lượng Ổn định Quốc tế (ISF) tạm thời tại Gaza. Ảnh: The Guardian

Trước đó, ngày 17/11, HĐBA LHQ đã thông qua nghị quyết do Mỹ soạn thảo, ủng hộ việc thành lập Lực lượng Ổn định Quốc tế (ISF) tạm thời tại Gaza. Nghị quyết cho phép các quốc gia thành viên LHQ và Ban Hòa bình – một cơ quan chuyển tiếp tại Gaza chịu trách nhiệm phối hợp tái thiết – triển khai ISF tạm thời theo các quy định của luật pháp quốc tế. Các quốc gia sẽ đóng góp nhân sự “trong tham vấn và hợp tác chặt chẽ” với Ai Cập và Israel.

Vân Bình

Nguồn: The Guardian, Anadolu