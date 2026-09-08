Agribank Thanh Hóa tặng 100 xe lăn cho người khuyết tật

Sáng 8/9, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa (Agribank Thanh Hóa) phối hợp với Ban Vận động Quỹ Bầu Ơi và Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh tổ chức chương trình an sinh xã hội “Trao yêu thương - Tiếp sức hành trình”, trao xe lăn và quà cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Đại diện các đơn vị tài trợ trao xe lăn và quà cho người khuyết tật.

Thông qua sự kết nối, vận động của Ban Vận động Quỹ Bầu Ơi, Agribank Thanh Hóa đã trao tặng 100 xe lăn cùng 100 phần quà cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tại 8 xã: Xuân Hòa, Thọ Xuân, Thọ Long, Lam Sơn, Minh Sơn, Thọ Ngọc, Kiên Thọ và Triệu Sơn.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 240 triệu đồng, được trích từ nguồn đóng góp của cán bộ, người lao động Agribank Thanh Hóa.

Những chiếc xe lăn và phần quà được trao tận tay người khuyết tật, góp phần hỗ trợ việc đi lại, sinh hoạt; đồng thời động viên các gia đình, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Khánh Phương