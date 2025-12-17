5 ngày giới thiệu nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa: Doanh số đạt khoảng 19,5 tỷ đồng

Theo thống kê của Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường Thanh Hóa, trong 5 ngày (từ 11 đến 15/12), tổng doanh số bán hàng của các đơn vị tham gia sự kiện trưng bày, giới thiệu nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2025 đạt khoảng 19,5 tỷ đồng.

Các gian hàng tại sự kiện thu hút đông đảo người dân tìm hiểu, mua sắm sản phẩm.

Trong đó, một số doanh nghiệp có doanh thu 50 - 200 triệu/đợt, như: Cơ sở chè sạch Chính Hà; HTX Nông nghiệp xanh CNC Hồng Nhuệ; HTX ong mật Cẩm Thủy; các cơ sở nem chua, nem nướng; HTX Dịch vụ chăn nuôi vịt Cổ Lũng; các gian hàng ẩm thực, đặc sản của TP Hà Nội, tỉnh Sơn La, tỉnh Điện Biên...

Khu vực ẩm thực thu hút lượng lớn khách hàng tham quan, thưởng thức.

Khu trưng bày, giới thiệu nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2025 tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành đã thu hút được khoảng 19.000 lượt người tham quan, mua sắm; đông nhất là các ngày 11, 12 và 14/12.

Điểm đáng chú ý trong cách thức tổ chức năm nay đó là Ban Tổ chức đã phối hợp thực hiện các buổi livestream (phát trực tiếp) trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, qua đó giúp các nhà bán hàng quảng bá rộng rãi hơn sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn do doanh nghiệp, HTX sản xuất, kinh doanh.

Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa tổ chức các phiên live stream quảng bá bán hàng các sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn.

Hội nghị kết nối cung - cầu và trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2025 thu hút 221 đơn vị tham gia với 300 gian hàng. Trong đó, có 37 xã, phường/40 gian; các tổ chức, doanh nghiệp, HTX, cơ sở 107 đơn vị/165 gian; 77 đơn vị ngoài tỉnh/95 gian hàng. Các đơn vị tham gia trưng bày và bán hơn 1.200 chủng loại sản phẩm khác nhau (trong đó, có 550 sản phẩm OCOP của tỉnh). Các sản phẩm đặc sản của các đơn vị trong và ngoài tỉnh tham gia cũng tương đối dồi dào, đảm bảo phục vụ nhu cầu mua của người dân.

Lê Hợi