4.950 trường hợp đất giao không đúng thẩm quyền đã được giải quyết

Thông tin từ UBND tỉnh, sau thời gian rà soát, phân loại, toàn tỉnh đã giải quyết 4.950 trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền, đạt 25,8% tổng số trường hợp phải xử lý. Tuy nhiên, tiến độ giữa các địa phương chưa đồng đều.

Người dân đến làm thủ tục đất đai tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Quảng Bình. (Ảnh minh hoạ)

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn tỉnh có 119/166 xã, phường có các trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền, với tổng số 19.214 trường hợp được thống kê.

Toàn tỉnh đã giải quyết 4.950/19.214 trường hợp, đạt 25,8% tổng số trường hợp phải giải quyết. Trong đó, có 35 xã, phường đạt và vượt kế hoạch đề ra. Một số địa phương có kết quả nổi bật, gồm: Quảng Ngọc, Xuân Tín, Vạn Lộc, Nguyệt Viên, Kim Tân, Yên Thọ...

Bên cạnh những địa phương có chuyển biến tích cực, tiến độ giải quyết tại một số nơi vẫn còn chậm. Hiện có 74 xã, phường cần được đôn đốc, tập trung triển khai thực hiện. Đáng chú ý, có 23 xã, phường mặc dù còn các trường hợp đất đai tồn đọng nhưng chưa giải quyết được trường hợp nào.

Cũng theo thống kê, toàn tỉnh có 11 xã, phường có số lượng trường hợp tồn đọng lớn nhất, gồm: Bỉm Sơn (1.371 trường hợp), Hà Long (1.169 trường hợp), Lĩnh Toại (817 trường hợp), Trúc Lâm (667 trường hợp), Tĩnh Gia (617 trường hợp), Hạc Thành (547 trường hợp), Quảng Chính (545 trường hợp), Đào Duy Từ (530 trường hợp), Tống Sơn (529 trường hợp), Hải Bình (512 trường hợp) và Tân Dân (509 trường hợp).

Kết quả bước đầu cho thấy, bên cạnh những địa phương đã chủ động rà soát, tháo gỡ vướng mắc và từng bước giải quyết các trường hợp tồn đọng, tiến độ thực hiện tại nhiều địa phương vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

Việc đẩy nhanh rà soát hồ sơ, phân loại cụ thể từng trường hợp, xác định rõ nguyên nhân vướng mắc và trách nhiệm của từng cấp, từng đơn vị là yêu cầu đặt ra nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết các tồn tại về đất đai, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.

Ba nhóm trường hợp và thời hạn giải quyết theo yêu cầu Chỉ thị số 15/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền trên địa bàn tỉnh: Nhóm 1: Đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ Hướng dẫn người sử dụng đất hoàn thiện hồ sơ, thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận; hoàn thành trước ngày 31/12/2026. Nhóm 2: Chưa đủ điều kiện nhưng có cơ sở xem xét Xác định nguyên nhân, vướng mắc, trách nhiệm liên quan; xây dựng phương án và lộ trình giải quyết cụ thể; hoàn thành trước ngày 31/3/2027 Nhóm 3: Không đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ Xác định rõ căn cứ pháp lý, nguyên nhân; thông báo, giải thích đầy đủ cho người sử dụng đất biết và thực hiện theo quy định

Việt Hương