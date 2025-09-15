Xe điện “quốc dân” VinFast VF 3 cho người thích sống chất mà vẫn tiết kiệm

Không chỉ là mẫu ô tô điện có giá dễ tiếp cận nhất thị trường, VinFast VF 3 với thiết kế vuông vức cá tính, dễ tùy biến và chi phí vận hành gần như bằng 0 đang dần trở thành biểu tượng mới cho người trẻ.

Biểu tượng cá nhân hóa của người trẻ

Trong bối cảnh người Việt ngày càng ưu tiên phương tiện vừa kinh tế vừa thể hiện gu sống riêng, VF 3 đang là một lựa chọn chinh phục cả giới trẻ, dân văn phòng lẫn các gia đình trẻ bằng kiểu dáng vuông vức hiện đại và tính cá nhân hóa cực cao. Với ngoại hình nhỏ gọn, gầm cao và phom dáng đầy chất “urban SUV”, chiếc xe mang đến cho người dùng cảm hứng cá nhân hóa, trang trí và biến tấu theo đúng cá tính của riêng mình.

Điển hình như nữ diễn viên Quỳnh Nga, vốn đã sở hữu Mercedes-Benz C-Class, vẫn quyết định tậu thêm một chiếc VF 3. Cô gọi chiếc xe mới là “Thỏ” và cá nhân hóa lại toàn bộ từ trong ra ngoài theo phong cách “ ngoan, xinh, yêu”: màu hồng pastel, họa tiết hình thỏ, ghế bọc da quả trám, màn hình mới, trần xe bầu trời sao và cả mâm xe trắng muốt.

“Dù đây không phải mẫu xe đắt đỏ, nhưng VF 3 lại là chiếc xe duy nhất mang đậm dấu ấn cá nhân của tôi đến vậy”, cô chia sẻ.

Không chỉ giới nghệ sĩ, cộng đồng chủ xe VF 3 cũng ngày càng đông đảo với các phiên bản cá nhân hóa rất riêng lan tỏa trên các nền tảng TikTok, Facebook. Từ những chiếc VF 3 phong cách tối giản đến bản off-road cho dân đi rừng, từ màu pastel dịu mắt đến phong cách đường phố cực chất... VinFast VF 3 đang trở thành sân chơi sáng tạo không giới hạn của giới trẻ và người dùng cá tính.

Thậm chí, chiếc xe này còn liên tục trở thành chủ đề của các buổi offline, các cuộc thi cá nhân hóa ô tô...

Dễ mua, dễ nuôi nhờ mức giá hấp dẫn nhất thị trường

VinFast VF 3 không chỉ tạo cảm hứng để thể hiện bản thân, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận ô tô cực kỳ dễ dàng tại Việt Nam. Với mức giá khởi điểm dưới 300 triệu đồng, VF 3 hiện là mẫu ô tô điện thuộc nhóm dễ tiếp cận nhất thị trường. Đặc biệt, với loạt chính sách ưu đãi hiện hành của VinFast, minicar này càng có mức giá cạnh tranh hơn bao giờ hết.

Cụ thể, nhờ chương trình “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam – Vì tương lai xanh” lần 3, toàn bộ khách hàng mua xe điện VinFast được giảm 4% trên giá niêm yết. Tiếp đó, nếu chuyển từ ô tô xăng sang VF 3, chủ xe được ưu đãi thêm 5 triệu đồng. Người đăng ký xe tại Hà Nội, TP.HCM còn được tặng thêm 5 triệu đồng quy đổi thành điểm VinClub.

Một điều ấn tượng nữa là chi phí sử dụng VF 3 đang ở mức gần như bằng 0, nhờ vào chính sách miễn phí sạc pin tới hết tháng 6/2027. Gia đình anh Phan Anh (Hà Tĩnh) sau khi thực hiện chuyến xuyên Việt 4.000 km bằng VF 3 đã tính toán, nhờ ưu đãi này, gia đình tiết kiệm được khoảng 20 triệu đồng so với nếu đi xe xăng.

Cũng tranh thủ thời điểm xe điện được miễn phí sạc, anh Phạm Xuân Khải (Hà Nội) cùng vợ và con gái đã chinh phục 4 cực Đông - Tây - Nam - Bắc bằng chiếc VF 3 trong hơn 30 ngày, đi gần 8.000 km. Tổng chi phí toàn bộ hành trình chỉ 60 triệu đồng. “Nếu đi xe xăng, tôi chắc phải tốn thêm ít nhất 20-30 triệu đồng tiền nhiên liệu. Xe điện giúp cả nhà đi thoải mái mà không lăn tăn chi phí”, anh cho biết.

Ngoài việc không tốn tiền sạc, VinFast VF 3 còn chinh phục người dùng lâu năm bằng chi phí vận hành cực kỳ dễ chịu. Là người từng “anti” xe điện, anh Minh Phú (Hà Nội) thay đổi 180 độ sau khi mua VF 3 cho vợ. “Xe không cần bảo dưỡng phức tạp. Không có tiếng ồn, không khí thải, đỗ xe trong nhà cũng yên tâm hơn”, anh giải thích lý do khiến anh “chiếm” luôn chiếc VF 3 của vợ để sử dụng hằng ngày.

Với tầm vận hành lên tới 215 km/lần sạc, nhiều người dùng cho biết VF 3 là thoải mái để sử dụng hằng ngày, chỉ cần sạc 1-2 lần/tuần. Việc sạc điện hiện tại càng đơn giản khi hạ tầng 150.000 cổng sạc của V-Green đã phủ khắp 34/34 tỉnh, thành phố và đang không ngừng mở rộng. Cùng đó là mạng lưới 300 xưởng dịch vụ luôn sẵn sàng phục vụ chủ xe điện VinFast khắp cả nước.

Chi phí thấp, dễ lái, dễ bảo dưỡng, lại dễ cá nhân hóa, VinFast VF 3 không chỉ là “chiếc xe quốc dân” của thời kỳ điện hóa, mà còn là biểu tượng cho một thế hệ người dùng mới: trẻ trung, năng động, muốn khác biệt nhưng vẫn thực tế và thông minh.

NL