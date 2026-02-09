Ưu đãi dồn dập dịp Tết, VinFast VF 6 giải bài toán chi phí cho gia đình trẻ

Với các chính sách ưu đãi tài chính thiết thực áp dụng cho VinFast VF 6, người dùng gần như “quẳng gánh lo” chi phí khi mua ô tô dịp Tết này.

Mua xe 0 đồng trả trước: Gỡ áp lực tài chính cho gia đình trẻ trước Tết

Đối với các gia đình trẻ, việc sở hữu ô tô trước Tết thường đi kèm với áp lực cân đối ngân sách cho nhiều khoản chi tiêu lớn khác. “Chúng tôi cần một chiếc xe để di chuyển về quê và đi lại trong dịp Tết. Tuy nhiên, việc phải bỏ ra một khoản tiền lớn ngay lập tức sẽ ảnh hưởng đến nhiều khoản chi tiêu dịp Tết”, chị Mai Hương (30 tuổi, Hà Nội), hiện đang kinh doanh tự do, chia sẻ về kế hoạch mua xe của gia đình.

Bởi vậy, chương trình “Mua xe 0 đồng” mà VinFast đang triển khai trên toàn quốc đã thu hút sự chú ý của chị. Chính sách này giúp chị dễ dàng chốt VF 6 - chiếc xe đã được gia đình nhắm từ trước - mà không phải thanh toán khoản trả trước.

Chị Hương còn được hưởng chính sách ưu đãi 6% nên chi phí sở hữu chỉ còn khoảng 650 triệu đồng - mức giá theo chị là “quá hời”. Ngoài ra, khách hàng mua trả góp như chị cũng có thể lựa chọn hưởng chính sách lãi suất chỉ 7%/năm trong 3 năm đầu thay vì mức hỗ trợ trực tiếp.

Bên cạnh đó, gói quà tặng “Vì Thủ đô trong xanh/Vì TP.HCM xanh” bổ sung 15 triệu đồng dưới dạng điểm VPoint cho khách hàng mua xe tại Hà Nội, TP.HCM tới ngày 10/2. Chủ xe VF 6 cũng được miễn 100% lệ phí trước bạ khi đăng ký xe nhờ chính sách từ Chính phủ tới hết tháng 2/2027. Theo tính toán của chị Hương, các chính sách này giúp gia đình tiết kiệm được một khoản đáng kể so với việc mua xe xăng cùng phân khúc.

Lý do để chị Hương lựa chọn VF 6 không chỉ bởi chính sách giá tốt mà còn bởi sự yên tâm về chất lượng. Khung gầm chắc chắn được chứng minh qua trải nghiệm của nhiều chủ xe cùng các tính năng ADAS vượt tầm giá như: kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, phanh khẩn cấp... khiến mẫu xe Việt nổi bật hẳn khi so sánh với các dòng xe xăng khác.

Không còn đắn đo về chi phí “nuôi” xe

Ngoài chi phí sở hữu, khoản tiền nuôi xe nhẹ ví cũng là điểm VF 6 thuyết phục đông đảo gia đình trẻ. Anh Đức Việt (Hà Nội), người sử dụng VF 6 Plus đã 2 năm, cho hay, nhu cầu đi lại hàng ngày của gia đình anh khoảng 40 km. Anh từng thử thống kê chi phí đi lại theo mốc 1.000 km và đã bất ngờ với kết quả vì... quá rẻ so với xe xăng.

Cụ thể, đối với xe xăng có mức tiêu thụ trung bình 8 lít/100 km, quãng đường 1.000 km sẽ tiêu thụ 80 lít xăng. Với giá xăng niêm yết khoảng 20.000 đồng/lít, chi phí nhiên liệu lên tới 1,6 triệu đồng. Còn đối với xe điện, tính trên mức tiêu thụ điện trung bình của VF 6, tổng chi phí chỉ ở mức 600.000 đồng.

“Mỗi 1.000 km, chi phí năng lượng của xe điện thấp hơn khoảng 1 triệu đồng so với xe xăng. Khoản tiền tiết kiệm được có thể bù đắp trực tiếp vào chi phí gửi xe hoặc các sinh hoạt phí khác của gia đình tôi”, anh Việt phân tích.

Chưa kể, người dùng như anh còn tiết kiệm được nhiều hơn bởi tất cả chủ xe điện VinFast đang được miễn phí sạc tại các trạm V-Green tới hết tháng 6/2027.

Về bảo dưỡng, khác với xe động cơ đốt trong có hệ thống truyền động phức tạp, xe điện có cấu tạo tinh giản hơn, từ đó tác động trực tiếp đến chi phí bảo trì định kỳ cho người dùng.

“Cấu tạo xe điện hoàn toàn loại bỏ các bộ phận như bugi, lọc dầu máy, dây curoa hay hộp số. Do đó, các mốc bảo dưỡng định kỳ chủ yếu là kiểm tra hệ thống điện, phần mềm và các chi tiết hao mòn cơ bản như má phanh hay nước rửa kính. Thời gian bảo dưỡng ngắn và chi phí thấp hơn đáng kể so với xe xăng”, anh Đình Quý, kỹ sư đang sinh sống tại Đà Nẵng, đánh giá từ góc nhìn kỹ thuật sau khi chuyển đổi sang VF 6.

Với người mua xe phục vụ gia đình, VinFast VF 6 đang đáp ứng tất cả các tiêu chí: dễ mua, dễ dùng, dễ nuôi. Cùng với những ưu đãi lớn hiện tại, mẫu B-SUV của VinFast đang khiến không ít gia đình Việt nóng lòng chốt sớm để kịp có xe mới sử dụng trong dịp Tết.

NL