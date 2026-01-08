VinFast VF 8: Lái phấn khích, ADAS chuẩn xác, công nghệ “out trình” phân khúc

Không chỉ thuyết phục người dùng bằng trải nghiệm lái mượt mà, an toàn, VF 8 đang là mẫu SUV 5 chỗ đáng tiền bậc nhất dịp trước Tết nhờ loạt ưu đãi mạnh tay từ VinFast và chi phí sử dụng gần như bằng 0.

Mẫu xe “đáng đồng tiền bát gạo”: Bứt tốc mượt mà, ADAS toàn diện

“Khi đi VF 8 ra đường, nhiều người nước ngoài khá tò mò, đến khi biết xe này đến từ Việt Nam thì rất bất ngờ”, chủ xe VinFast VF 8 tại Canada, anh Huy Trần chia sẻ niềm tự hào khi sử dụng chiếc xe “make in Vietnam” ở nước ngoài.

Anh Huy cho biết thiết kế là một trong những điểm anh thích nhất ở VF 8. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, VinFast VF 8 cho anh cảm giác “chất châu Âu” với những mảng khối căng gọn do Pininfarina chắp bút và tỉ lệ thân xe cân đối, bền dáng theo thời gian.

Sau khi sử dụng xe trong thời gian dài, anh cảm thấy bị thuyết phục bởi cảm giác lái nhiều hơn. Với mỗi cú nhích ga, lợi thế của hệ truyền động điện đã tạo khác biệt cho VF 8 so với các dòng xe xăng: mô-men xoắn xuất hiện tức thì giúp các pha nhập làn trên cao tốc gọn gàng. Đồng thời, trọng tâm thấp và hệ dẫn động hai cầu đảm bảo độ chắc chắn, chính xác khi xe đi vào cua.

Từng có thời gian trải nghiệm mẫu D-SUV của VinFast, chuyên gia ô tô Lê Tùng Anh cũng đánh giá cao hệ thống treo của VF 8 khi giúp thân xe ổn định hơn ở dải tốc cao, giảm ồn rung truyền vào khoang và mang lại cảm giác dễ chịu cho hàng ghế sau trên các hành trình dài. Nhờ đó, tổng thể trải nghiệm lái của VF 8 mượt mà và cân bằng hơn nhiều mẫu xe cùng tầm tiền.

Chị Diễm Quỳnh, một chủ xe VF 8 tại TP.HCM lại chú ý nhiều tới trang bị, tính năng an toàn của VinFast VF 8. Lần đầu lái thử, chị đã đánh giá cao hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS) trên mẫu xe này khi có thể chủ động giữ làn mượt, duy trì khoảng cách bằng ga tự động thích ứng. Mẫu D-SUV cũng có thể phát hiện nguy cơ để cảnh báo va chạm, đồng thời hỗ trợ phanh khẩn cấp khi người lái sơ ý.

“Từ khi có VF 8, chạy cao tốc ban đêm nhàn hơn hẳn vì xe tự giữ làn và tăng - giảm tốc tốt”, nữ chủ xe Gen Z tâm sự. Bên cạnh đó, hệ thống camera 360 độ và cảm biến hỗ trợ chị trong các tình huống đỗ xe ở không gian chật, nhiều góc khuất.

Một lý do khác khiến chị Quỳnh khẳng định VF 8 là mẫu xe “đáng đồng tiền bát gạo” là trải nghiệm công nghệ bên trong xe. Triết lý thiết kế tối giản phím cứng, mang hầu hết tính năng điều khiển xe lên màn hình trung tâm và hiển thị trên kính lái (HUD) giúp chủ xe tập trung hơn khi di chuyển.

Ngoài ra, chị Quỳnh cũng rất thích tính năng kết nối giữa xe và ứng dụng trên điện thoại, cho phép kiểm tra tình trạng pin, đặt lịch làm dịch vụ, định vị xe... Chưa kể, chị có thể cập nhật phần mềm, giúp xe liên tục được nâng cấp, tăng chất lượng trải nghiệm theo thời gian. Theo vị chủ xe, đây là điểm khác biệt lớn so với các dòng xe xăng cùng phân khúc.

“Nhẹ đầu” khi chuyển đổi xanh nhờ mức ưu đãi lên tới 10%

Không chỉ là mẫu xe tốt ở vận hành, VinFast VF 8 còn là lựa chọn sáng giá ở góc độ tài chính, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm mua sắm trước Tết.

Cụ thể, người mua VF 8 sẽ được hỗ trợ 10% theo chiến dịch “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” áp dụng đến hết năm nay. Nếu mua trả góp, mức tiền trả trước chỉ từ 0 đồng. Đồng thời, khách hàng đăng ký xe tại Hà Nội, TP.HCM chốt mua xe và xuất hóa đơn từ nay tới 10/2/2026 sẽ được tặng thêm 50 triệu đồng dưới dạng điểm VinClub để sử dụng tại các thương hiệu trong hệ sinh thái Vingroup và thương hiệu đối tác. Cũng trong thời gian này, tùy phiên bản, người dùng có thể nhận thêm ưu đãi lên tới 50 triệu đồng cho VF 8 Eco.

Loạt chính sách này kéo giá lăn bánh thực tế của VF 8 xuống mức rất cạnh tranh trong nhóm SUV 5 chỗ: chỉ từ gần 900 triệu đồng tại Hà Nội, TP.HCM (xe điện đang được miễn 100% lệ phí trước bạ tới hết tháng 2/2027).

Cùng đó, chi phí nuôi xe điện nhẹ đầu hơn hẳn xe động cơ đốt trong vì cấu tạo đơn giản, không thay dầu máy, không bugi, không hộp số nhiều cấp nên bảo dưỡng ít việc và ít tốn kém. So với việc đổ xăng, sạc điện cũng tiết kiệm chi phí hơn, chưa kể, xe điện VinFast đang được sạc miễn phí đến giữa năm 2027, đưa chi phí “nhiên liệu” cho VF 8 về gần như bằng 0.

“Gia đình tôi vốn thích đi phượt, mỗi năm cứ phải làm một chuyến đi Nha Trang, Đà Nẵng... là ít nhất. Từ khi có VF 8 thì còn đi nhiều hơn nữa vì chẳng tốn đồng nào tiền sạc. Có một lần cả hai vợ chồng trùng lịch nghỉ, tôi lái xe đưa cả nhà đi cắm trại luôn 4 ngày, chẳng cần tính toán gì trước, chi phí chỉ có tiền ăn ở, tiền cầu đường là cùng”, anh Hữu Danh, một chủ xe VF 8 ở Hà Nội nhận định.

Theo nhiều người dùng, VinFast VF 8 không chỉ thuyết phục chủ sở hữu bằng cảm giác lái êm bốc, đầm, an toàn, mà còn nhờ chi phí hợp lý, mang đến loạt giá trị vượt xa tầm giá. Đặc biệt, ưu đãi chuyển đổi xanh áp dụng cho VF 8 đang đưa mẫu xe Việt trở thành lựa chọn đáng tiền bậc nhất trong nhóm SUV 5 chỗ cho gia đình.

NL