Xây dựng hình ảnh người phụ nữ có tri thức, có sức khỏe

Những giai điệu sôi động vang lên ở nhà văn hóa, những bước chân rộn ràng trên sân bóng hay những tà áo dài thướt tha hòa cùng điệu nhảy dân vũ... Đó không chỉ là hoạt động giải trí đơn thuần, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao của các cấp hội LHPN tỉnh đã và đang gắn kết hội viên, nâng cao đời sống tinh thần, góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ thời đại mới có tri thức, có sức khỏe để cống hiến.

Phụ nữ phường Hạc Thành đồng diễn dân vũ thể thao chào mừng các sự kiện lớn của tỉnh, của đất nước.

Tìm niềm vui và năng lượng tích cực

Sau 20 giờ hằng ngày, ánh đèn Nhà văn hóa thôn Đức Giang, xã Thiệu Tiến sáng lên, cũng là lúc các thành viên Câu lạc bộ (CLB) Dân vũ thể thao của chi hội phụ nữ thôn tập trung luyện tập trong tiếng nhạc rộn ràng. Từ những giáo viên, công nhân đến lao động tự do, các thành viên CLB cùng nhau tập luyện trong không khí vui tươi, hào hứng. Điều đáng quý là không chỉ phụ nữ trẻ mà nhiều hội viên ở độ tuổi 60 - 70 cũng tích cực tham gia.

Chị Lê Thị Tú, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Đức Giang chia sẻ: “Ban đầu, CLB chỉ có vài người yêu thích dân vũ tham gia. Nhờ những lợi ích thiết thực mang lại, số lượng thành viên ngày càng tăng. Với nhiều chị em, đây không chỉ là nơi rèn luyện sức khỏe mà còn là khoảng thời gian thư giãn sau một ngày lao động, giúp giải tỏa áp lực, nâng cao thể lực và thêm yêu cuộc sống”.

Tại phường Hạc Thành, hình ảnh phụ nữ trung niên hăng say tập luyện bóng chuyền hơi, cầu lông, chạy bộ hay pickleball... đã trở nên quen thuộc. Chị Lê Thị Thủy cho biết: “Từ khi duy trì thói quen tập luyện, sức khỏe của tôi và nhiều chị em được cải thiện rõ rệt, tinh thần phấn chấn hơn và những cơn đau nhức xương tuổi trung niên cũng giảm đi đáng kể. Không chỉ vậy, sân tập còn là nơi chị em sẻ chia niềm vui, động viên nhau trong cuộc sống thường ngày”.

Phụ nữ xã Yên Phú tham gia các phong trào thể thao rèn luyện sức khỏe.

Bà Lê Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội LHPN phường Hạc Thành chia sẻ, toàn phường có 68 chi hội với hơn 14.500 hội viên. 100% các chi hội đều có CLB dân vũ, CLB bóng chuyền hơi, CLB pickleball... Chị em giữa các chi hội hăng say tập luyện tạo ra không khí thi đua sôi nổi và rất chuyên nghiệp. Các CLB thường xuyên tham gia biểu diễn, giao lưu tại các sự kiện lớn của tỉnh, đất nước. Qua đó, lan tỏa hình ảnh phụ nữ phường Hạc Thành “nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”.

Khẳng định phụ nữ thời đại mới

Nếu như trước đây hoạt động thể thao của phụ nữ chủ yếu tập trung ở một số môn truyền thống thì nay ngày càng phong phú với các CLB dân ca, dân vũ, yoga, aerobic, dưỡng sinh, đi bộ, bóng chuyền hơi, bóng đá nữ, pickleball... đáp ứng nhu cầu vừa rèn luyện sức khỏe, vừa nâng cao đời sống tinh thần của hội viên. Đặc biệt, phong trào dân vũ thể thao đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ tại nhiều địa phương.

Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao của hội LHPN các cấp không chỉ tạo sân chơi bổ ích mà còn lồng ghép hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua và cuộc vận động của hội, của địa phương. Hiện nay, Hội LHPN tỉnh có hơn 1.900 chi hội với hơn 531 nghìn hội viên, trong đó có nhiều hội viên là công nhân cũng nhiệt tình tham gia sinh hoạt.

Phụ nữ xã Yên Phú tham gia các phong trào thể thao rèn luyện sức khỏe.

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã đề ra chỉ tiêu: Hàng năm mỗi cơ sở hội duy trì thường xuyên ít nhất 1 loại hình hoạt động để vận động phụ nữ nâng cao kiến thức, trau dồi đạo đức, rèn luyện sức khỏe... Bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, đến nay, 166/166 cơ sở hội LHPN toàn tỉnh đều duy trì nhiều loại hình hoạt động với hàng nghìn hội viên tham gia. Nhiều mô hình hiệu quả, như “Dân vũ thể thao”, “Bóng chuyền hơi nữ”, “Hát cho nhau nghe”, CLB “Phụ nữ tự tin, tự trọng, có tri thức, có sức khỏe”; “Hát dân ca, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc”... đã và đang trở thành điểm hẹn quen thuộc của phụ nữ ở cơ sở.

Bà Lương Thị Hạnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cho biết: “Việc nâng cao sức khỏe, cải thiện đời sống tinh thần, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao còn giúp chị em tự tin hơn, chủ động hơn trong cuộc sống, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Quan trọng hơn, qua những phong trào ấy, hình ảnh người phụ nữ Thanh Hóa ngày càng được khắc họa rõ nét: khỏe về thể chất, đẹp trong tâm hồn, năng động trong cuộc sống và trách nhiệm với cộng đồng. Đây là nền tảng quan trọng để các cấp hội thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, đồng thời góp phần thực hiện Kế hoạch số 7716/KH-SVHTTDL ngày 7/10/2026 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”.

Bài và ảnh: Lê Hà