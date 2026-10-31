Xây dựng đời sống văn hóa ở Yên Thọ

Xã Yên Thọ đang hướng tới nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đoàn kết, văn minh. Trong đó, việc đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng được xác định là một trong những giải pháp quan trọng, góp phần thực hiện hiệu quả đề án “Thúc đẩy các phong trào, hoạt động văn hóa cơ sở, lấy người dân làm trung tâm”, giai đoạn 2026-2030.

Xã Yên Thọ thường xuyên tổ chức các hoạt động thể thao rèn luyện sức khỏe cho người dân.

Thôn Minh Thịnh, xã Yên Thọ hiện có 3 khu sinh hoạt văn hóa cộng đồng được trang bị đầy đủ hệ thống âm thanh, ánh sáng, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia tập luyện, biểu diễn văn nghệ và rèn luyện thể dục thể thao. Các hoạt động văn hóa văn nghệ được duy trì thường xuyên với 3 đội văn nghệ cùng các đội thể thao, tích cực tham gia giao lưu giữa các thôn, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, gắn kết tình làng nghĩa xóm. Bên cạnh đó, thôn duy trì hiệu quả Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau, phát huy tinh thần tương trợ, chia sẻ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các thành viên, đặc biệt là người cao tuổi và những hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, ban lãnh đạo thôn chú trọng xây dựng, bổ sung và thực hiện hương ước, quy ước phù hợp với tình hình thực tế, vận động người dân chấp hành tốt các quy định, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Ông Đặng Quốc Đạt, Trưởng thôn Minh Thịnh cho biết: “Thông qua các buổi tập luyện, giao lưu và thi đấu, người dân không chỉ nâng cao thể lực mà còn tăng cường giao tiếp, chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Đặc biệt, việc tạo điều kiện để thanh thiếu niên tham gia các hoạt động thể thao lành mạnh còn góp phần hạn chế những hoạt động thiếu tích cực, hình thành lối sống năng động, có trách nhiệm”.

Thực hiện Kế hoạch số 267/KH-UBND ngày 24/7/2026 của UBND tỉnh Thanh Hóa về triển khai đề án “Thúc đẩy các phong trào, hoạt động văn hóa cơ sở, lấy người dân làm trung tâm” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030, UBND xã Yên Thọ đã xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Kế hoạch hướng tới phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng; đồng thời khai thác hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, tạo điều kiện để đông đảo người dân tham gia sáng tạo, hưởng thụ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Điểm nhấn trong định hướng của xã là phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân. Người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn trực tiếp tham gia tổ chức, quản lý và duy trì các hoạt động văn hóa tại cộng đồng.

Xã Yên Thọ còn xác định việc nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là nhiệm vụ xuyên suốt. Trọng tâm là nâng cao chất lượng bình xét, công nhận các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa” theo hướng thực chất, công khai, minh bạch, đúng quy định; gắn xây dựng các danh hiệu với thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Cùng với đó, xã chú trọng tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; giữ gìn vệ sinh môi trường, phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, chỉnh trang cảnh quan khu dân cư. Việc xây dựng môi trường văn hóa còn gắn với phát huy vai trò của gia đình trong giáo dục đạo đức, lối sống, phòng, chống bạo lực gia đình; nâng cao ý thức tự quản, tinh thần tương trợ, giữ gìn an ninh trật tự và giải quyết các mâu thuẫn ngay từ cơ sở. Bên cạnh đó, xã quan tâm thúc đẩy văn hóa đọc thông qua việc duy trì, khai thác tủ sách pháp luật, tủ sách cộng đồng, khuyến khích xây dựng tủ sách gia đình; tăng cường ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, phổ biến thông tin và lan tỏa những giá trị văn hóa tích cực.

Ông Đỗ Văn Hùng, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Yên Thọ cho biết: “Xã khuyến khích duy trì, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ sở, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tinh thần của Nhân dân. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong xây dựng đời sống văn hóa, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp”.

Bài và ảnh: Minh Khanh