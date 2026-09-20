Xã Lưu Vệ ra quân cao điểm thiết lập trật tự công cộng, vệ sinh môi trường

Sáng 20/9, xã Lưu Vệ đồng loạt ra quân cao điểm thiết lập trật tự công cộng, vệ sinh môi trường, tập trung giải tỏa các trường hợp vi phạm, chỉnh trang cảnh quan trên địa bàn.

Các tổ công tác tháo dỡ, thu giữ biển quảng cáo đặt sai quy định.

Các lực lượng tập trung kiểm tra, giải tỏa các trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông để kinh doanh; dựng lều, bạt, mái che, mái hiên, biển quảng cáo và đặt vật dụng trái quy định.

Thu gom cây xanh, vật dụng lấn chiếm vỉa hè, trả lại không gian giao thông thông thoáng.

Đồng thời thu gom chậu hoa, cây cảnh lấn chiếm vỉa hè; thu giữ tang vật, công cụ vi phạm; tháo gỡ, bó gọn hệ thống dây điện gây mất mỹ quan, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn; cưa, cắt cây xanh có nguy cơ gãy đổ và xử lý các điểm ứ đọng rác thải.

Cắt tỉa cây xanh, xử lý các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cùng với xử lý vi phạm, lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định về trật tự công cộng, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Những trường hợp đã được tuyên truyền, nhắc nhở nhưng vẫn cố tình vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Trong buổi sáng ra quân, các lực lượng chức năng đã thu giữ 200 biển quảng cáo, vật liệu, mái che đặt sai quy định; tháo dỡ khoảng 200m2 mái tôn, thu gom 50 chậu hoa, cây cảnh lấn chiếm vỉa hè. Đồng thời, tuyên truyền, vận động 350 hộ gia đình ký cam kết không lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè.

Sau đợt cao điểm, các tổ công tác tiếp tục kiểm tra hằng tuần, phối hợp với các thôn kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm, góp phần lập lại kỷ cương, nâng cao ý thức người dân, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp trên địa bàn.

Quỳnh Anh (CTV)