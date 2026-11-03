Xã Lĩnh Toại đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với giảm nghèo bền vững

Phát huy lợi thế trong sản xuất nông nghiệp, phát triển ngành nghề nông thôn, thương mại và dịch vụ, xã Lĩnh Toại đang từng bước tạo thêm sinh kế, mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Những kết quả đạt được trong 10 tháng năm 2026 là cơ sở để địa phương tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế, gắn tăng trưởng với mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Mô hình trồng hoa cho hiệu quả kinh tế cao của người dân xã Lĩnh Toại.

Tại thôn Yên Tùng, Công ty TNHH Thiên Hải Phát là một trong những cơ sở sản xuất góp phần tạo việc làm cho lao động địa phương. Ông Dương Minh Hải, giám đốc công ty, cho biết: “Được sự quan tâm, hỗ trợ của UBND xã trong việc cải cách hành chính, tạo mặt bằng, doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng dây chuyền may gia công, sản xuất túi xuất khẩu. Đến nay, doanh thu hằng năm của công ty đạt khoảng 10 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho 30 lao động, với thu nhập bình quân từ 6 - 8 triệu đồng/người/tháng”.

Việc duy trì hoạt động sản xuất không chỉ tạo nguồn thu cho doanh nghiệp mà còn giúp người lao động có việc làm tại địa phương, giảm áp lực tìm kiếm việc làm xa nhà. Đây cũng là hướng phát triển được xã Lĩnh Toại quan tâm thông qua việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hộ gia đình mở rộng sản xuất, kinh doanh, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn. Cùng với may mặc, các nghề truyền thống như: đan cót, làm bún, làm bánh tiếp tục được duy trì; các ngành nghề sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí nhỏ, đồ gia dụng, mộc dân dụng từng bước phát triển. Hoạt động thương mại, dịch vụ ngày càng đa dạng với hệ thống cửa hàng tạp hóa, kinh doanh vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng, dịch vụ ăn uống, vận tải...

Trong 9 tháng năm 2026, xã đã tiếp nhận, giải quyết 64 hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh, nâng tổng số hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động trên địa bàn lên 514 hộ. Sự phát triển của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và hộ kinh doanh đã góp phần đa dạng hóa sinh kế, tạo thêm việc làm và nguồn thu nhập cho người dân. Đây là một trong những điều kiện quan trọng để các hộ có hoàn cảnh khó khăn từng bước ổn định cuộc sống, giảm phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp thuần túy.

Với lợi thế về đất đai và điều kiện sản xuất, nông nghiệp vẫn là lĩnh vực giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế của xã Lĩnh Toại. Địa phương tập trung chỉ đạo sản xuất theo kế hoạch, duy trì diện tích gieo trồng, nâng cao năng suất, đồng thời từng bước hình thành các mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng đơn vị diện tích.

Trong 10 tháng năm 2026, tổng diện tích gieo trồng của xã đạt 2.481,95ha, trong đó: Diện tích lúa 2.166,69ha, năng suất lúa bình quân đạt 58,9 tạ/ha, tổng sản lượng cây có hạt ước đạt 12.922,59 tấn, bằng 99,4% kế hoạch năm; vụ chiêm xuân đạt sản lượng 9.020,1 tấn, tăng 6,9% so với cùng kỳ; vụ thu mùa ước đạt 3.609,59 tấn, tăng 5,8% so với cùng kỳ. Xã tiếp tục duy trì mô hình liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm lúa nếp VN1 với quy mô 12,5ha giữa người dân và doanh nghiệp. Diện tích tích tụ, tập trung đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đạt 30ha, hoàn thành kế hoạch đề ra...

Trong lĩnh vực chăn nuôi, tổng đàn gia súc, gia cầm của xã đạt 152.722 con, bằng 77,9% kế hoạch. Công tác tiêm phòng, kiểm soát dịch bệnh được triển khai theo kế hoạch; tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo đạt 100%. Lĩnh vực nuôi trồng thủy sản tiếp tục duy trì các mô hình nuôi cá truyền thống, cá - lúa kết hợp, cá lồng bè, tôm càng xanh và ốc nhồi thương phẩm. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 281,09ha, sản lượng đạt 1.124 tấn. Toàn xã có 23 hộ nuôi cá lồng bè với số lượng 145 lồng, năng suất 60 tạ/ha, sản lượng 780 tấn; diện tích nuôi theo mô hình cá lúa 151,09ha, năng suất 20 tạ/ha, sản lượng 302,2 tấn; sản lượng đánh bắt tự nhiên 41,8 tấn. Cùng với đó, xã chú trọng bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và phát triển rừng trồng; tổ chức trồng 2.415 cây phân tán và 2,5ha rừng sau khai thác.

Người dân thôn Hà Toại phát triển nghề nuôi cá lồng trên sông.

Đáng chú ý, kinh tế trang trại tiếp tục được duy trì và phát triển. Xã hiện có 2 sản phẩm OCOP và 35ha sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP. Việc nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển các mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn và mở rộng liên kết tiêu thụ được xem là giải pháp để gia tăng giá trị nông sản, tạo nguồn thu ổn định hơn cho người sản xuất.

Xác định phát triển kinh tế phải gắn với nâng cao đời sống người dân, xã Lĩnh Toại quan tâm cải thiện điều kiện phục vụ sản xuất, kinh doanh thông qua đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng và bảo đảm vệ sinh môi trường. Cùng với đó, địa phương tạo điều kiện về mặt bằng, hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh phát triển, góp phần khai thác nguồn lực tại chỗ và mở rộng cơ hội việc làm. Toàn xã hiện có 45 doanh nghiệp và 5 HTX dịch vụ nông nghiệp hoạt động ổn định. Đây là lực lượng quan trọng trong tổ chức sản xuất, cung ứng dịch vụ và tạo việc làm cho người dân...

Thời gian tới, xã Lĩnh Toại tiếp tục khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương, phát triển nông nghiệp hàng hóa, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, thúc đẩy thương mại, dịch vụ và huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng. Đồng thời, đẩy mạnh đào tạo nghề, kết nối việc làm, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Phát triển kinh tế gắn với giảm nghèo bền vững không chỉ là mở rộng quy mô sản xuất hay tăng số lượng cơ sở kinh doanh, mà còn phải tạo ra việc làm ổn định, nâng cao thu nhập và tăng khả năng chống chịu trước những biến động của đời sống. Với định hướng phát huy nội lực, khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có và lấy sinh kế của người dân làm trọng tâm, xã Lĩnh Toại đang từng bước tạo nền tảng để cải thiện đời sống Nhân dân, thu hẹp khoảng cách thu nhập và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Bài và ảnh: Phương Nga