Xã Hoạt Giang triển khai “Chiến dịch cao điểm 60 ngày cài đặt Ứng dụng số Thanh Hóa”

Sáng 7/11, xã Hoạt Giang ra quân thực hiện “Chiến dịch cao điểm 60 ngày cài đặt Ứng dụng số Thanh Hóa”.

Thôn Điền Yên (xã Hoạt Giang) tổ chức hướng dẫn người dân cài đặt Ứng dụng số Thanh Hóa tại Nhà văn hóa.

Theo kế hoạch, trước ngày 20/12/2026, xã phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, đảng viên, giáo viên, nhân viên trường học và học sinh từ đủ 14 tuổi có điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng; 70% người lao động tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tối thiểu 40% người dân trong độ tuổi trưởng thành trên địa bàn cài đặt ứng dụng.

Bên cạnh đó, 100% phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp gửi qua Ứng dụng số Thanh Hóa thuộc thẩm quyền của xã được xử lý, trả lời đúng hạn.

Các Tổ Công nghệ số cộng đồng tại xã Hoạt Giang hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng Ứng dụng số Thanh Hóa.

Việc triển khai thực hiện “Chiến dịch cao điểm 60 ngày cài đặt Ứng dụng số Thanh Hóa” trên địa bàn xã Hoạt Giang nhằm cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 115-KH/TU ngày 29/10/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 426/KH-UBND ngày 01/11/2026 của UBND tỉnh.

Lan Anh