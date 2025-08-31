Xã biên giới Trung Lý trao quà Tết Độc lập cho bà con Nhân dân

Thực hiện chủ trương tặng quà cho Nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của Đảng, Nhà nước, chiều 31/8, xã Trung Lý bắt đầu tổ chức trao quà trực tiếp cho Nhân dân các bản trên địa bàn.

Theo rà soát, xã Trung Lý có hơn 7 nghìn nhân khẩu được nhận quà Tết Độc lập. Ngày trong chiều 31/8, UBND xã đã thành lập 6 Tổ công tác, triển khai trao quà tại nhà văn hóa của các bản, bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Mỗi người dân được tặng một suất quà trị giá 100.000 đồng bằng tiền mặt từ ngân sách nhà nước.

Tính đến hết chiều 31/8, xã Trung Lý đã trao cho bà con Nhân dân bản Táo; đối với các bản còn lại xã sẽ tiếp tục triển khai trong ngày mai 1/9.

Người dân xã Trung Lý đến điểm nhà văn hoá để nhận quà.

Đình Giang