Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Kinh tế

Vietjet tiếp tục khai thác các đường bay đến Côn Đảo từ 3/12

NL
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Vietjet chính thức nối lại các đường bay đến Côn Đảo, mở ra thêm lựa chọn về dịch vụ, cùng mức giá hấp dẫn hơn cho hành khách.

Vietjet tiếp tục khai thác các đường bay đến Côn Đảo từ 3/12

Vietjet chính thức nối lại các đường bay đến Côn Đảo, mở ra thêm lựa chọn về dịch vụ, cùng mức giá hấp dẫn hơn cho hành khách.

Vietjet tiếp tục khai thác các đường bay đến Côn Đảo từ 3/12

Mở bán vé từ hôm nay 26/11, các chuyến bay Vietjet đến Côn Đảo sẽ phục vụ hành khách trở lại từ ngày 03/12/2025, với 1 chuyến khứ hồi mỗi ngày từ Hà Nội và 1 chuyến khứ hồi mỗi ngày từ TP.HCM. Từ ngày 15/12/2025 tần suất các đường bay đều được tăng lên 2 chuyến khứ hồi một ngày.

Các chuyến bay được Vietjet khai thác bằng tàu bay hiện đại với chất lượng dịch vụ hoàn thiện, hiệu quả khai thác tối ưu cùng chính sách giá linh hoạt hơn, mang đến hành trình thuận tiện, thoải mái cho mọi hành khách đến với Côn Đảo, nơi ghi dấu lịch sử cùng cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp.

Các đường bay trở lại với giá từ 490.000 đồng/chiều (chưa bao gồm thuế, phí), mở ra cơ hội di chuyển với chi phí tối ưu, thuận tiện cho người dân và du khách. Đặt vé bay ngay cùng Vietjet tại website www.vietjetair.com, ứng dụng điện thoại Vietjet Air cùng các phòng vé, đại lý chính thức ngay để cùng Vietjet trải nghiệm hành trình bay tốt đẹp cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn.

NL

Từ khóa:

#Côn đảo #Khai thác #Hấp dẫn #hành khách #Hành trình #Chuyến bay #Thiên nhiên #Vietjet air #Trải nghiệm #Điện thoại

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Đội QLĐL khu vực Hoằng Hóa hoàn thiện hệ thống đo đếm và chỉnh trang lưới điện dịp cuối năm 2025

Đội QLĐL khu vực Hoằng Hóa hoàn thiện hệ thống đo đếm và chỉnh trang lưới điện dịp cuối năm 2025

Kinh tế
Trong bối cảnh yêu cầu nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, nâng cao tỷ lệ đo xa công tơ và bảo đảm an toàn vận hành ngày càng khắt khe, Đội quản lý Điện lực khu vực Hoằng Hóa (Công ty Điện lực Thanh Hóa) đã triển khai đồng bộ và hoàn thành 100% khối lượng công việc chỉnh trang...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh