Vietjet được vinh danh giải Vàng phát triển bền vững tại Đài Loan

Ngày 12/12/2025, Vietjet được vinh danh giải Vàng tại Giải thưởng Phát triển bền vững Giao thông vận tải chuẩn ESG (ESG Transport Sustainability Award) năm 2025 tại Đài Loan (Trung Quốc), thành tựu quan trọng đánh dấu 11 năm hãng thực hiện chuyến bay đầu tiên đến đây.

Vietjet nhận giải vàng về phát triển bền vững giao thông vận tải chuẩn ESG tại Đài Loan (Trung Quốc).

Giải thưởng tôn vinh các công ty được xem là hình mẫu về phát triển bền vững trong lĩnh vực giao thông vận tải với chiến lược dài hạn, hành động thiết thực và đóng góp tích cực cho cộng đồng, theo các tiêu chuẩn ESG (môi trường, xã hội và quản trị) toàn cầu. Vietjet là doanh nghiệp nước ngoài duy nhất được vinh danh tại sự kiện.

Cũng trong ngày 12/12 tại Đài Bắc, Vietjet đã tổ chức sự kiện kỷ niệm 11 năm bay đến Đài Loan, tri ân hành khách cũng như các đối tác đã góp phần đem lại thành công cho hãng. Kể từ chuyến bay đầu tiên TP.HCM - Đài Bắc vào ngày 12/12/2014, Vietjet đến nay đã vận chuyển gần 5,6 triệu lượt khách trên các đường bay thẳng kết nối Hà Nội, TP.HCM và Phú Quốc với các thành phố lớn nhất Đài Loan như Đài Bắc, Đài Trung và Cao Hùng.

Suốt 11 năm có mặt tại Đài Loan, Vietjet đã mang đến những chuyến bay với những trải nghiệm thú vị cho hành khách, cùng chi phí tiết kiệm, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa giữa Đài Loan với Việt Nam và Đông Nam Á. Vietjet sẽ tiếp tục chính sách phát triển bền vững, lấy khoa học - công nghệ làm nền tảng và ESG làm định hướng chủ đạo trong quá trình vận hành, đóng góp tích cực cho tương lai xanh của ngành hàng không khu vực và toàn cầu.

Vietjet ghi dấu ấn với nhiều hoạt động nổi bật tại Đài Loan (Trung Quốc).

Vietjet tiếp tục đạt được những bước tiến quan trọng về phát triển bền vững trong những năm vừa qua. Cụ thể, trong năm 2025, hãng và Đại học Oxford đã cùng công bố kết quả nghiên cứu về giải pháp giúp ngành hàng không đạt phát thải ròng bằng không (net zero). Hãng cũng thúc đẩy sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), liên tục đưa vào khai thác các tàu bay thế hệ mới như A321neo, qua đó giúp giảm 15-20% mức tiêu thụ nhiên liệu so với tàu bay thế hệ trước. Trước đó, Vietjet là hãng hàng không Việt Nam đầu tiên thực hiện báo cáo ESG, đóng góp vào hành trình hiện thực hóa cam kết net zero của Việt Nam với quốc tế. Với những nỗ lực bền bỉ, Vietjet đã được Airline Ratings vinh danh với Giải thưởng Phát triển bền vững dành cho 7 hãng hàng không trên thế giới.

NL