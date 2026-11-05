Văn Nho đảm bảo an toàn trong trường học

Bên cạnh nhiệm vụ dạy và học, các trường học trên địa bàn xã Văn Nho luôn phối hợp với lực lượng công an xã và gia đình học sinh để tuyên truyền, giáo dục pháp luật, trang bị kỹ năng phòng ngừa rủi ro cho học sinh, đặc biệt chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Công an xã Văn Nho tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm cho học sinh Trường THCS Văn Nho.

Trên địa bàn xã Văn Nho hiện có 3 trường học, gồm 1 trường mầm non, 1 trường tiểu học, 1 trường THCS, với 62 lớp, 1.599 học sinh và 124 giáo viên, viên chức. Quy mô trường, lớp và học sinh ở nhiều độ tuổi, trong khi đó những nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn học đường ngày càng phức tạp. Bên cạnh vi phạm quy định về an toàn giao thông, còn tiềm ẩn nguy cơ ma túy, thuốc lá điện tử, bạo lực học đường, tai nạn thương tích và những rủi ro trên không gian mạng. Từ đầu năm học mới, Công an xã Văn Nho đã phối hợp với các trường đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn kỹ năng tự phòng ngừa, nhận diện nguy cơ và bảo vệ bản thân cho cán bộ, giáo viên, học sinh.

Một buổi ngoại khóa tại Trường THCS Văn Nho, tại sân trường, các em học sinh và các thầy, cô giáo được cán bộ Công an xã Văn Nho, tuyên truyền phổ biến những nội dung cơ bản của pháp luật, như: phòng chống xâm hại tình dục, bạo lực học đường, tội phạm trên không gian mạng, tội phạm về ma túy, phòng chống đuối nước, kỹ năng điều khiển phương tiện tham gia giao thông, kỹ năng xử lý tình huống khi xảy ra tai nạn... Buổi tuyên truyền diễn ra trong không khí sôi nổi với nhiều nội dung được trao đổi, hỏi đáp trực tiếp giữa cán bộ công an và các em học sinh. Thông qua các tình huống thực tế, ví dụ minh họa sinh động và những câu hỏi tương tác, các em học sinh đã được trang bị thêm nhiều kiến thức pháp luật, kỹ năng tự bảo vệ bản thân trước những nguy cơ từ bạo lực học đường và “Văn hóa giao thông học đường”.

Em Hà Bảo Ngọc, học sinh lớp 6 Trường THCS Văn Nho, chia sẻ: "Qua buổi tuyên truyền ngoại khóa hôm nay, chúng em hiểu rõ hơn về bạo lực học đường và có thêm kiến thức kỹ năng điều khiển phương tiện tham gia giao thông, kỹ năng xử lý tình huống khi xảy ra tai nạn. Khi phát hiện có bạo lực hoặc nguy cơ xảy ra bạo lực, chúng em sẽ báo ngay cho thầy cô, cha mẹ hoặc người có trách nhiệm để được giúp đỡ.

Thầy giáo Hà Văn Chinh, Hiệu trưởng Trường THCS Văn Nho, cho biết: “Trường có 15 lớp với 566 học sinh, học tại điểm trường chính và phân hiệu Văn Thành. Nhà trường xác định giáo dục kỹ năng sống, phòng ngừa các nguy cơ mất an toàn là nhiệm vụ quan trọng. Ngay từ đầu năm học, trường đã chủ động phối hợp với Công an xã tổ chức các buổi ngoại khóa nhằm trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân; phòng, chống bạo lực học đường, tai nạn thương tích, đuối nước, cháy nổ; nhận biết tác hại của ma túy, thuốc lá điện tử và kỹ năng ứng xử an toàn trên không gian mạng. Nhiều nội dung tuyên truyền còn được lồng ghép vào tiết học, sinh hoạt lớp và hoạt động tập thể. Ngoài ra, nhà trường gửi giấy đến phụ huynh học sinh ký cam kết với nhà trường về bảo đảm an toàn giao thông và an ninh học đường. Các em học sinh đến trường, luôn thực hiện đội mũ bảo hiểm và không điều khiển xe máy tham gia giao thông khi chưa đủ tuổi”.

Trưởng Công an xã Văn Nho, thiếu tá Bùi Văn Lương, cho biết: “Thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở, thời gian qua, Công an xã đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tập trung vào những nội dung thiết thực, sát với lứa tuổi học sinh. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, trang bị kỹ năng phòng ngừa, tự bảo vệ cho cán bộ, giáo viên và học sinh, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh”.

Cùng với đó, đơn vị phối hợp với các nhà trường duy trì “Hòm thư tố giác tội phạm”, đồng thời vận hành trang zalo, facebook của Công an xã để phụ huynh, học sinh và Nhân dân chủ động cung cấp nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự. Nhóm zalo kết nối Công an xã và ban giám hiệu các trường cũng được duy trì, giúp hai bên thường xuyên trao đổi thông tin, kịp thời nắm tình hình, chủ động xử lý các vấn đề ngay khi mới phát sinh. Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã phối hợp với Trường THCS Văn Nho và phân hiệu Văn Thành tổ chức 7 buổi tuyên truyền pháp luật cho giáo viên, học sinh. Phối hợp với các trường tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; kỹ năng sử dụng bình chữa cháy, sơ cấp cứu người bị nạn, kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước với sự tham gia của 1.363 cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên và học sinh.

Bài và ảnh: Tiến Đạt