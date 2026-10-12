UNDP ghi nhận Việt Nam thuộc nhóm giảm nghèo đa chiều nhanh trên thế giới

Ngày 12/10, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) công bố Chỉ số Nghèo đa chiều toàn cầu (MPI) năm 2026, ghi nhận Việt Nam thuộc nhóm quốc gia đạt tiến bộ nhanh trong giảm nghèo đa chiều, trong bối cảnh số người chịu cảnh nghèo đói cùng cực trên toàn cầu tăng lần đầu tiên kể từ khi chỉ số này được thiết lập năm 2010.

Nhiều hộ gia đình tại xã biên giới Ia Nan (Gia Lai) đã thoát nghèo nhờ được hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây càphê. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)

Theo báo cáo do UNDP phối hợp với Sáng kiến Phát triển Con người và Nghèo đói Oxford (OPHI) thực hiện, thế giới hiện có khoảng 1,2 tỷ người sống trong tình trạng nghèo đa chiều, tăng 51,5 triệu người so với số liệu năm trước. Trẻ em chiếm hơn một nửa tổng số người nghèo, cho thấy những thiếu thốn về điều kiện sống, giáo dục và dinh dưỡng tiếp tục ảnh hưởng nặng nề đến các nhóm dễ bị tổn thương.

Tổng Giám đốc UNDP Alexander De Croo cảnh báo số liệu này là “hồi chuông cảnh tỉnh cho toàn thế giới”. Theo ông, không thể chấp nhận thực tế 1,2 tỷ người phải đồng thời đối mặt với những thiếu thốn cơ bản như thiếu lương thực, không được đến trường, không có nước sạch hoặc điện.

Dù số người nghèo đa chiều trên toàn cầu tăng, báo cáo vẫn ghi nhận những chuyển biến tích cực tại nhiều quốc gia. Trong số 89 nước có dữ liệu theo dõi xu hướng MPI, 33 nước đã giảm một nửa giá trị chỉ số trong vòng chưa đầy 15 năm. Việt Nam và Trung Quốc nằm trong nhóm quốc gia châu Á đạt tiến bộ nhanh nhất trong lĩnh vực này.

UNDP lưu ý tăng dân số là một trong những yếu tố khiến tổng số người nghèo tăng, ngay cả khi tỷ lệ nghèo tại một số nước giảm. Ngoài ra, dữ liệu mới trong báo cáo năm nay chỉ được cập nhật cho 13 trong tổng số 108 quốc gia đang phát triển thuộc phạm vi nghiên cứu, vì vậy cần thận trọng khi đánh giá xu hướng nghèo đói toàn cầu.

Theo MPI, nghèo đói không chỉ được xác định bằng thu nhập mà còn được đánh giá qua nhiều khía cạnh thiết yếu của cuộc sống, gồm dinh dưỡng, tỷ lệ tử vong trẻ em, số năm đi học, tình trạng đến trường của trẻ em và điều kiện sinh hoạt như nhiên liệu nấu ăn, vệ sinh, nước uống, điện, nhà ở và tài sản hộ gia đình.

Báo cáo cho thấy phần lớn người nghèo đa chiều tập trung tại khu vực Nam sa mạc Sahara và Nam Á. Trong khi đó, những tiến bộ tại Việt Nam và một số quốc gia khác cho thấy việc cải thiện đồng thời các điều kiện sống cơ bản có vai trò quan trọng trong giảm nghèo bền vững./.

Theo TTXVN