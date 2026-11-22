Ngày hội Văn hóa công nhân - Gắn kết người lao động

Ngày 22/11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa tổ chức Ngày hội Văn hóa công nhân năm 2026, thu hút đông đảo đoàn viên, công nhân, người lao động đến từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Đây là hoạt động được LĐLĐ tỉnh tổ chức nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, nhằm tạo sân chơi văn hóa, thể thao lành mạnh, giúp đoàn viên, người lao động được giao lưu, chia sẻ, rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần; đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa người lao động với tổ chức công đoàn, doanh nghiệp và các đơn vị.

Tham gia ngày hội, đoàn viên, công nhân, người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tranh tài ở 4 môn: bóng chuyền hơi nam, nữ; kéo co nam, nữ; đập niêu và nhảy bao bố.

Các hoạt động diễn ra trong không khí sôi nổi, vui tươi, hào hứng, với sự cổ vũ nhiệt tình của các đoàn viên, người lao động, tạo nên không khí giao lưu đoàn kết, gần gũi.

Thông qua các hoạt động thể thao và trò chơi dân gian, sự kiện góp phần gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, phát huy tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, cần cù, sáng tạo của công nhân, người lao động.

Đại diện các đơn vị tham gia ngày hội nhận cờ lưu niệm.

Ngày hội thể hiện vai trò của tổ chức Công đoàn trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe cho đoàn viên, người lao động; góp phần xây dựng môi trường làm việc văn minh, đời sống văn hóa lành mạnh, xây dựng đội ngũ công nhân Thanh Hóa đoàn kết, trách nhiệm, không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực và phát huy tinh thần sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển bền vững của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Lê Quỳnh