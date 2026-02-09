Ukraine sẽ mở các trung tâm xuất khẩu vũ khí tại châu Âu

Ngày 8/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này sẽ mở 10 trung tâm xuất khẩu vũ khí, đặc biệt tập trung vào máy bay không người lái, tại khu vực Baltic, Bắc Âu và các quốc gia châu Âu khác trong năm nay.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky Tcho biết nước này sẽ mở 10 trung tâm xuất khẩu vũ khí, đặc biệt tập trung vào máy bay không người lái, tại khu vực Baltic, Bắc Âu và các quốc gia châu Âu khác trong năm nay. Ảnh: Getty

Viết trên Telegram, ông Zelensky cho biết việc sản xuất máy bay không người lái sử dụng công nghệ của Ukraine sẽ bắt đầu tại Đức vào giữa tháng này. Ông cũng cho hay các dây chuyền sản xuất đã và đang hoạt động tại Anh. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh năng lực công nghệ tiên tiến của đất nước, nói rằng: “Xét về quy mô nguồn vốn đổ vào Ukraine trong thời chiến, đây hiện là ngành công nghiệp lớn nhất đang hoạt động tại Ukraine”. Ông Zelenskyy bày tỏ hy vọng sẽ thu hút thêm nhiều khoản đầu tư nước ngoài vào ngành công nghiệp máy bay không người lái của nước này.

Trước đó cùng ngày, ông Zelensky đã thông báo điều này trong một cuộc họp với các phóng viên. Theo ông, trong năm 2026, Ukraine sẽ mở hai văn phòng đại diện để bán vũ khí, bao gồm cả vũ khí dư thừa và vũ khí được sản xuất theo các thỏa thuận hợp tác sản xuất tại Berlin – Đức và Copenhagen – Đan Mạch. Ngoài ra, ông Zelensky cũng lưu ý rằng Ukraine hiện đang hợp tác với các quốc gia ở Trung Đông và Mỹ. Ông Zelensky cho biết: “Nhóm chuyên gia của Mỹ phụ trách thỏa thuận máy bay không người lái sẽ đến thăm Ukraine vào tuần tới”.

Việc xuất khẩu công nghệ quốc phòng và mở các dây chuyền sản xuất vũ khí tại các nước đối tác là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm quốc tế hóa ngành sản xuất vũ khí của Ukraine, khi năng lực sản xuất máy bay không người lái của nước này vượt quá khả năng tài chính hiện có.

Hồi tháng 10/2025, tổng thống Volodymyr Zelensky yêu cầu Bộ Quốc phòng khởi động “xuất khẩu có kiểm soát” vũ khí của Ukraine ra nước ngoài bắt đầu từ tháng 11 năm 2025. Ảnh: AFP.

Thông tin này được đưa ra sau chỉ thị của ông Zelensky hồi tháng 10 yêu cầu Bộ Quốc phòng khởi động “xuất khẩu có kiểm soát” vũ khí của Ukraine ra nước ngoài bắt đầu từ tháng 11 năm 2025.

Theo hệ thống được đề xuất, Ukraine sẽ xuất khẩu các thiết bị quân sự dư thừa và sử dụng lợi nhuận thu được để mua vũ khí cần thiết khẩn cấp.

Ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine - và đặc biệt là ngành công nghiệp máy bay không người lái đã bùng nổ kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bắt đầu nổ ra năm 2022. Hơn 200 công ty sản xuất máy bay không người lái đã xuất hiện, nhiều công ty trong số đó sản xuất các hệ thống giá rẻ, dễ thích nghi.

Thanh Vân

Nguồn Kyivindependent, ukrinform.