Ukraine không chấp nhận thỏa thuận hòa bình nếu không phù hợp lợi ích quốc gia

Theo Anadolu Agency, trong cuộc trả lời phỏng vấn đăng trên tạp chí The Atlantic mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định sẽ không ký kết bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Nga nếu thỏa thuận đó gây bất lợi cho Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Asharq Al-Awsat.

Trả lời cuộc phỏng vấn ngày 12/2, nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định, ông sẵn sàng chấp nhận không đạt được thỏa thuận nào nếu giải pháp được đưa ra không bảo đảm nền hòa bình thực chất, lâu dài và bền vững cho người dân nước này. Ông cho biết, sau gần bốn năm xung đột, Ukraine vẫn duy trì lập trường bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia, đồng thời sẵn sàng tiếp tục nỗ lực nhằm hướng tới một giải pháp được đánh giá là phù hợp.

Liên quan tiến trình đàm phán, Tổng thống Zelensky cho biết Kiev ủng hộ các đề xuất hòa bình do Mỹ đưa ra nhằm thúc đẩy sớm đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột với Nga.

Cũng trong ngày 12/2, tại Brussels, Bỉ, Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương và Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine họp tại trụ sở NATO, thống nhất các cam kết quân sự mới với tổng trị giá lên tới 35 tỷ USD. Phát biểu sau cuộc họp, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte nhấn mạnh, Ukraine đang “khẩn cấp cần tăng cường năng lực phòng không” nhằm ứng phó hiệu quả với các đợt tập kích và củng cố thế trận. Sự hỗ trợ liên tục của NATO sẽ giúp Kiyv bảo đảm an ninh hiện tại, đồng thời tăng cường khả năng ngăn ngừa mọi nguy cơ bất ổn trong tương lai, với cam kết duy trì mức hỗ trợ cao nhất cả trước mắt và lâu dài.

Về phía điện Kremlin, người phát ngôn Dmitry Peskov, tuyên bố rằng việc phương Tây tiếp tục “bơm” vũ khí và thiết lập các cơ chế tài chính mới như Danh sách Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine chỉ làm kéo dài xung đột và khiến NATO can dự sâu hơn vào cuộc chiến.

Nga đã tiến hành các đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào mục tiêu quân sự của Ukraine.

Ảnh: The Economist.

Trên thực địa, Bộ Quốc phòng Nga ngày 12/2 cho biết, quân đội nước này đã tiến hành các đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu quân sự của Ukraine, bao gồm cơ sở sản xuất, lưu trữ UAV và hạ tầng năng lượng phục vụ hoạt động quân sự. Theo phía Nga, các đòn tấn công được triển khai bằng nhiều loại vũ khí tầm xa phóng từ trên không và mặt đất, kết hợp với máy bay không người lái (UAV).

