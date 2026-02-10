Đất vàng bỏ hoang - Lãng phí nguồn lực, kéo lùi phát triển

Hơn 100ha đất trên địa bàn xã Hoằng Tiến đã bị thu hồi để phục vụ các dự án du lịch với viễn cảnh hiện đại, đồng bộ, được kỳ vọng sẽ tạo cú hích phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương. Thế nhưng, sau 20 năm, những công trình vẫn nằm im trên giấy.

Dự án Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến của Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Việt Trí được UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định phê duyệt đầu tư năm 2004 trên diện tích đất hơn 150.000m2 thuộc xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa cũ. Ngay sau khi có Quyết định của UBND tỉnh, chính quyền địa phương đã khẩn trương giải phóng mặt bằng (GPMB) và hoàn thành việc kiểm kê, bồi thường phần lớn diện tích được giao. Còn lại 3.500m2 đất của 4 hộ dân chưa được giải phóng, do các hộ dân không đồng ý với đơn giá đền bù.

Hình ảnh từ trên cao phần đất của các hộ dân chưa được giải phóng mặt bằng.

Lấy lý do công tác GPMB chưa hoàn tất, chủ đầu tư đã trì hoãn việc thực hiện dự án trong suốt 20 năm, mặc dù phần diện tích này không lớn và nằm tại các vị trí không ảnh hưởng đến việc thực hiện các hạng mục quan trọng của dự án. Đến nay, sau hơn 20 năm, dự án của Công ty TNHH Việt Trí vẫn chỉ là một khu đất trống. Những hộ dân nằm trong vùng quy hoạch của dự án phải sống trong tình cảnh “đi không được, ở không xong”, do nhà cửa xuống cấp nghiêm trọng nhưng không được xây dựng mới hay sửa chữa lớn.

Ông Lê Văn Chinh, thôn Văn Phong, xã Hoằng Tiến.

Không chỉ 4 hộ dân bị “mắc kẹt” giữa lòng dự án của Công ty TNHH Việt Trí, mà 11 hộ dân khác cũng chung tình cảnh “đi không được, ở không xong”, do nằm trong vùng quy hoạch của dự án du lịch sinh thái biển của Công ty TNHH Xứ Đoài. Sau 20 năm, dự án có quy mô hàng trăm tỉ đồng, với nhiều phân khu hiện đại trên diện tích 152.000m2 được mô tả trong thiết kế, thực tế chỉ vẫn là một khu đất trống bỏ hoang.

Cách đó không xa là dự án Khu dịch vụ thương mại và nghỉ dưỡng của Công ty TNHH Phương Trang, được UBND tỉnh quyết định giao đất năm 2004. Theo Quyết định phê duyệt đầu tư, dự án gồm khu biệt thự, khách sạn, dịch vụ, vui chơi giải trí và cảnh quan tự nhiên, được xây dựng trên diện tích 83.000m2. Tuy nhiên, trên thực tế, sau khi được bàn giao đất, doanh nghiệp mới chỉ xây dựng xong phần thô của một căn biệt thự. Tất cả các hạng mục còn lại chưa đều triển khai xây dựng.

Căn biệt thự bỏ hoang nằm trong Dự án của Công ty TNHH Phương Trang.

Ngoài 3 dự án trên, trên địa bàn xã Hoằng Tiến vẫn còn 4 dự án khác cũng đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ, thương mại, du lịch có Quyết định phê duyệt từ năm 2004, nhưng đến nay vẫn trong tình trạng “đắp chiếu”; gồm các dự án của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và đầu tư Hà Nội, Công ty TNHH sở Hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến, Công ty TNHH Ngân Hạnh, Công ty TNHH EURO. Tổng diện tích đất phải thu hồi phục vụ 4 dự án là gần 700.000m2.

Hình ảnh từ trên cao một số dự án “treo” tại xã Hoằng Tiến

Như vậy, chỉ tính riêng 7 dự án này, trên địa bàn xã Hoằng Tiến có hơn 100ha đất đang bị bỏ không, gây lãng phí. Cả một khu đất rộng mênh mông suốt hàng chục năm không được đầu tư xây dựng. Nhiều diện tích phi lao bị đốn hạ để phục vụ dự án nằm xen lẫn với các khu nhà ở của người dân đã hư hỏng, xuống cấp và công trình dự án bỏ hoang, bị phá dỡ ngổn ngang tạo nên một khung cảnh tiêu điều, nhếch nhác, làm xấu đi hình ảnh của một khu du lịch biển xứ Thanh.

Ông Lê Duy Trọng - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Hoằng Tiến

Thực tế cho thấy, nếu không xử lý dứt điểm, các dự án “treo” sẽ tiếp tục trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển. Trong khi xã Hoằng Tiến nằm ở trung tâm khu du lịch biển Hải Tiến, nơi có nhiều tiềm năng để bứt phá, thì hàng trăm héc-ta đất lại bị bỏ hoang, lãng phí tài nguyên và cơ hội.

Những dự án “treo” suốt hàng chục năm qua không chỉ ảnh hưởng đến đời sống, sinh kế của người dân, mà còn tác động trực tiếp đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Hàng trăm héc-ta bị “đóng băng” suốt nhiều năm đang là lực cản lớn, là nút thắt trong định hướng phát triển của xã Hoằng Tiến, khiến địa phương gặp nhiều khó khăn trong việc bố trí đất cho các công trình hạ tầng, phúc lợi xã hội, khu dân cư mới cũng như thu hút các nhà đầu tư có năng lực, làm chậm quá trình đô thị hóa và phát triển dịch vụ - du lịch ven biển.

Đã đến lúc các cơ quan chức năng cần vào cuộc quyết liệt, đánh giá lại năng lực thực sự của các chủ đầu tư, xử lý nghiêm các dự án chậm tiến độ, thu hồi đất đối với những dự án không khả thi, chấm dứt tình trạng đất đai bị bỏ không lãng phí; tạo điều kiện cho những doanh nghiệp có năng lực tham gia đầu tư, góp phần xây dựng khu du lịch biển Hải Tiến xứng tầm, phát huy được hết những tiềm năng và lợi thế sẵn có.

Lan Phương