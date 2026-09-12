Tuyên truyền phòng cháy ngay từ cơ sở

Nhằm góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, trong thời gian qua, công an cấp xã trên địa bàn tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân và các chủ hộ kinh doanh thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống cháy nổ.

Công an xã Hoằng Tiến phối hợp với cán bộ Phòng PC07 hướng dẫn người dân thực hành dập tắt đám cháy giả định.

Theo chân Công an xã Hoằng Tiến và lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) (Phòng PC07), mới thấy hết sự vất vả, tận tụy của cán bộ công an cơ sở. Tại khu vực neo đậu tàu thuyền Lạch Trường và các nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, tổ công tác đã tận tình chỉ dẫn bà con cách tuân thủ quy định PCCC, sắp xếp hàng hóa và an toàn điện. Không chỉ dừng ở lý thuyết, người dân còn được “cầm tay chỉ việc” thực hành sử dụng bình chữa cháy, dập lửa, cắt điện và kỹ năng thoát nạn khỏi môi trường khói độc.

Trực tiếp thực hiện theo phương án giả định, chị Lê Thị Hồng (thôn Giang Sơn) chia sẻ: “Được Công an xã “cầm tay chỉ việc” tận tình, bà con rất dễ tiếp thu và thực hành. Qua đó, ý thức trách nhiệm của mỗi người đối với công tác PCCC cũng được nâng lên".

Trung tá Bùi Đình Phong, Phó trưởng Công an xã Hoằng Tiến, cho biết: “Hằng tháng, cảnh sát khu vực được phân công bám sát địa bàn sẽ trực tiếp lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các buổi họp dân, sinh hoạt chi bộ và tại các trường học. Đồng thời, chúng tôi duy trì phát sóng tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của các thôn ít nhất 1 lần/tuần. Nhờ đó, từ đầu năm tới nay, trên địa bàn không có các vụ cháy lớn gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản, các sự cố cháy, nổ xảy ra đều được phát hiện, xử lý kịp thời.

Được biết, từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã Hoằng Tiến đã phối hợp với Phòng PC07 tuyên truyền được 18 lượt với 8.500 lượt người tham gia; ký cam kết lắp đặt truyền tin báo cháy cho 78 cơ sở; cài đặt áp báo cháy 114 được 3.450 hộ; kiểm tra công tác PCCC tại các cơ sở 45 lượt; lắp biển có nguy cơ đuối nước, khu vực nguy hiểm tại 15 điểm ao, hồ; đồng thời tổ chức tuyên truyền phòng, chống đuối nước lứa tuổi học sinh và thầy cô tại các trường học trên địa bàn...

Khu du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng Pù Luông có 48 cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch và homestay. Các cơ sở lưu trú này đều xây dựng theo lối kiến trúc nhà sàn bằng gỗ, ốp lát bằng vật liệu tre, luồng, mái lợp tranh... Đây là các vật liệu dễ cháy nên khi xảy ra cháy nổ, rất dễ cháy lan từ nhà này sang nhà khác, có thể tạo thành các đám cháy lớn, ảnh hưởng đến an toàn, an ninh trật tự và sự phát triển kinh tế, du lịch của địa phương.

Đại úy Đinh Văn An, Phó trưởng Công an xã Pù Luông, cho biết: Trước thực tế trên, để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an toàn PCCC tại địa phương. Ngay từ đầu năm, Công an xã đã phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức đến các tầng lớp Nhân dân; các hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh được tập huấn về kiến thức, kỹ năng PCCC. Ngoài ra, Công an xã chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến theo hướng tự phòng, tự quản, bảo đảm an toàn PCCC ngay tại khu dân cư, cơ sở kinh doanh...

Xã Pù Luông hiện có 100% hộ dân trang bị 1 bình chữa cháy xách tay. Các cơ sở lưu trú đều có tài khoản trên hệ thống cơ sở dữ liệu về PCCC và thường xuyên đăng nhập, cập nhật bổ sung các trường thông tin; 42/48 cơ sở ký cam kết lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy. Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã đã tham mưu cho UBND xã tiến hành kiểm tra 25 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC; duy trì 3 mô hình điểm chữa cháy công cộng, 1 mô hình tổ liên gia an toàn về PCCC. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại 5 trường học với hơn 1.800 giáo viên và học sinh tham gia; tuyên truyền tại 13 thôn (cũ) cho gần 2.000 người tham gia. Phối hợp với Đội chữa cháy và Cứu nạn khu vực 10, Phòng PC07 mở 1 lớp huấn luyện nghiệp vụ về PCCC cho 153 học viên...

Từ thực tế cho thấy, lực lượng công an xã trên địa bàn tỉnh đã đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền đến các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh và các khu dân cư trên địa bàn quản lý. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân gắn với xây dựng và nhân rộng phong trào toàn dân tham gia PCCC, phòng ngừa, hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra ở mỗi địa phương.

Bài và ảnh: Tiến Đông