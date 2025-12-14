Tượng Lĩnh lấy người dân làm trung tâm phục vụ

Sau hơn 5 tháng thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, cán bộ, công chức (CBCC) xã Tượng Lĩnh luôn nỗ lực, tạo chuyển biến tích cực về phong cách, tinh thần phục vụ với phương châm “lấy người dân làm trung tâm phục vụ”.

Cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tượng Lĩnh phục vụ Nhân dân đến làm các thủ tục hành chính.

Xã Tượng Lĩnh được thành lập trên cơ sở hợp nhất các xã: Tượng Sơn, Tượng Văn và xã Tượng Lĩnh. Thời gian đầu sau khi sáp nhập, xã gặp nhiều khó khăn, nhất là việc xử lý công việc của CBCC có lúc còn lúng túng, bị động. Do đó, sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, quán triệt phương châm “lấy người dân làm trung tâm phục vụ”, xã Tượng Lĩnh đã rà soát, sắp xếp, kiện toàn lại bộ máy, trong đó ưu tiên lựa chọn những CBCC là những người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác ở các lĩnh vực khó và có kỹ năng giao tiếp tốt để phụ trách công việc trực tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân.

Để tạo thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức đến giao dịch, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã phân công 1 cán bộ hoạt động không chuyên trách thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ người dân đến giao dịch để nhập hồ sơ trên cổng dịch vụ công theo quy trình. Đồng thời, niêm yết công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của xã, lệ phí khi thực hiện bằng hình thức trực tuyến, các thủ tục thuộc danh mục miễn phí.

Không chỉ phục vụ người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, nhằm giúp Nhân dân hiểu và nắm rõ các quy trình TTHC, xã Tượng Lĩnh luôn phát huy hiệu quả hoạt động của 19 tổ hỗ trợ công nghệ số tại các thôn trên địa bàn xã. Các thành viên có nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của thôn, qua zalo,

facebook của thôn về các TTHC để hỗ trợ, giải đáp những thắc mắc của người dân về TTHC. Đối với nhóm yếu thế, như: người già, khuyết tật, neo đơn..., tổ hỗ trợ công nghệ số trực tiếp đến gia đình thăm hỏi, tiếp nhận hồ sơ đủ điều kiện, hướng dẫn, hỗ trợ người dân để có hướng giải quyết phù hợp với từng đối tượng.

Cùng với sắp xếp, kiện toàn lại bộ máy CBCC, xã Tượng Lĩnh luôn quan tâm đến việc sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất hiện có để đáp ứng công việc hoạt động hiệu quả hơn. Điểm nhấn là Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã đầu tư đồng bộ các trang thiết bị như hệ thống máy tính có kết nối internet, lắp đặt hệ thống mạng LAN để phục vụ nhu cầu đăng ký trực tuyến của người dân, cài đặt các phần mềm chuyên ngành. Trung tâm bố trí 4 quầy làm việc, 1 bàn gồm máy tính, máy in, máy scan để cho công dân tra cứu TTHC và 5 máy tính, 4 máy in, 2 máy scan phục vụ cho việc tiếp nhận và trả kết quả. Đồng thời, bố trí đầy đủ bàn, ghế phục vụ người dân khi đến làm các TTHC. Với cách làm trên, đảm bảo các dịch vụ công được thực hành thông suốt, tạo sự yên tâm, hài lòng của người dân mỗi khi đến giao dịch.

Có mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã vào cuối chiều, nhưng chúng tôi cảm nhận rõ sự nhiệt tình, trách nhiệm của từng cán bộ đối với công dân khi đến giao dịch. Chị Ngô Thị Lan, thôn Chí Phú đến làm giấy khai sinh cho con, chia sẻ: “Mặc dù công việc nhiều, người dân đến thực hiện các TTHC đông, nhưng khi đến đây mọi người dân đều được CBCC của trung tâm đón tiếp niềm nở, hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo. Chỉ trong thời gian ngắn, mọi giấy tờ của tôi đã hoàn thành, tôi rất vui khi không phải đi lại nhiều lần, mất nhiều thời gian”.

Với phương châm gần dân, đội ngũ CBCC trung tâm luôn nhiệt tình, hướng dẫn, giải quyết nhanh gọn các TTHC, được người dân ghi nhận, đánh giá cao. Trong quý III/2025, trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết 1.236 hồ sơ, trong đó đã xử lý trước hạn 1.142 hồ sơ, đúng hạn 68 hồ sơ, hồ sơ đang xử lý trong hạn 12 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ xử lý trước hạn và đúng hạn tại trung tâm đạt 99,83%.

Để phục vụ Nhân dân được tốt hơn, ông Lê Đình Khải, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tượng Lĩnh, cho biết: Xã tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để người dân và doanh nghiệp hiểu được những thuận lợi khi giải quyết TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đồng thời cử CBCC tham gia các lớp tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng hướng dẫn, hỗ trợ người dân và tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đảm bảo việc tiếp công dân và giải quyết TTHC, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Bài và ảnh: Trung Hiếu