Túi Vải Giftbag - Xưởng sản xuất túi vải Canvas theo yêu cầu giá rẻ Hà Nội

Bạn đang tìm một đơn vị sản xuất túi vải canvas chất lượng, giá hợp lý và thiết kế theo yêu cầu tại Hà Nội? Túi Vải Giftbag chính là xưởng may & in ấn mà bạn có thể tin tưởng. Với kinh nghiệm lâu năm, đa dạng mẫu mã, dịch vụ chuyên nghiệp và chi phí cạnh tranh, Giftbag đang ngày càng được nhiều khách hàng, doanh nghiệp lựa chọn.

Giới thiệu về Túi Vải Giftbag

Túi Vải Giftbag là thương hiệu trực thuộc CÔNG TY TNHH DỆT MAY THÀNH TIẾN, chuyên sản xuất túi vải và balo từ năm 2011. Hơn một thập kỷ qua, đơn vị liên tục cải tiến công nghệ, mở rộng xưởng để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Nhờ chất lượng và uy tín, Giftbag đã trở thành đối tác tin cậy của nhiều doanh nghiệp và tổ chức.

Tầm nhìn của Giftbag là trở thành đơn vị dẫn đầu ngành sản xuất và in ấn túi vải tại Việt Nam. Hướng đến xu hướng sống xanh, Giftbag tập trung dùng nguyên liệu thân thiện môi trường, quy trình sản xuất tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu chất thải. Mỗi sản phẩm túi canvas đều mang thông điệp bảo vệ môi trường và phong cách thời trang hiện đại.

Bên cạnh đó, sứ mệnh của Giftbag là mang đến cho khách hàng những sản phẩm túi vải canvas theo yêu cầu đẹp, bền và tiện dụng với mức giá cạnh tranh. Giftbag chú trọng từ khâu tư vấn thiết kế, sản xuất đến giao hàng để đồng hành cùng khách hàng xây dựng thương hiệu, tạo dấu ấn riêng qua từng sản phẩm.

Vì sao người tiêu dùng đang chuyển sang dùng túi vải bố canvas?

Ngày càng nhiều người tiêu dùng lựa chọn túi vải canvas thay cho túi nilon hay sản phẩm kém bền khác. Sự thay đổi này xuất phát từ nhu cầu sống xanh và sử dụng sản phẩm chất lượng hơn.

Thân thiện môi trường: Vải canvas chủ yếu làm từ cotton hoặc hỗn hợp có thể phân hủy tốt, ít hóa chất độc hại, giúp giảm rác thải nhựa.

Độ bền cao & sử dụng lâu dài: Chất liệu dày, đường may chắc chắn, chịu lực tốt, thích hợp để đựng đồ nặng.

Tính thẩm mỹ & đa dạng thiết kế: Có thể in logo, họa tiết, slogan, kiểu dáng phong phú: tote, đeo chéo, dây rút... đáp ứng nhu cầu thời trang và quảng bá thương hiệu.

Giá cả hợp lý khi đặt số lượng lớn: Đặt trực tiếp tại xưởng giúp tối ưu chi phí, đặc biệt khi đặt số lượng nhiều.

Dễ dàng vệ sinh & tái sử dụng: Canvas có thể giặt, giữ form tốt, tái sử dụng nhiều lần mà không mất dáng.

Chính những ưu điểm vượt trội này đã khiến túi canvas trở thành lựa chọn ưu tiên của người tiêu dùng hiện đại. Nếu cần tìm một xưởng sản xuất túi vải canvas vừa đẹp, vừa bền, vừa hợp ngân sách, Giftbag là lựa chọn đáng tin cậy.

Địa điểm may & in túi vải canvas uy tín chất lượng tại Hà Nội

Giftbag không chỉ nổi bật về giá cả cạnh tranh mà còn được biết đến là đơn vị cung cấp sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng tốt các yêu cầu khắt khe của khách hàng.

Giftbag sở hữu danh mục sản phẩm đa dạng mẫu mã: túi canvas trắng, túi tote, túi đeo chéo, túi mini, túi quà tặng doanh nghiệp... Khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn thiết kế phù hợp hoặc yêu cầu thiết kế riêng để mang dấu ấn thương hiệu. Mỗi sản phẩm đều được kiểm soát chặt chẽ về chất liệu, đường may, đảm bảo tính thẩm mỹ và độ bền.

Quy trình sản xuất và in ấn được tổ chức chuyên nghiệp, khép kín: từ tiếp nhận yêu cầu, tư vấn thiết kế, làm mẫu thử, sản xuất hàng loạt, kiểm tra chất lượng đến giao hàng đúng tiến độ. Mỗi công đoạn đều được giám sát kỹ lưỡng để đảm bảo sản phẩm cuối cùng đạt chuẩn cao nhất, phù hợp với yêu cầu khách hàng.

Giá cả tại Giftbag rất hợp lý, minh bạch và cạnh tranh: Đơn vị có bảng giá rõ ràng cho từng kích thước túi phổ biến như 27×35 cm, 30×35 cm, 33×38 cm, 35×40 cm. Đặc biệt, khách hàng đặt số lượng lớn sẽ được hỗ trợ thiết kế miễn phí và chiết khấu hấp dẫn. Điều này giúp các doanh nghiệp tối ưu chi phí marketing mà vẫn sở hữu sản phẩm chất lượng.

Giftbag còn nổi tiếng với dịch vụ tư vấn tận tình: Từ việc chọn chất liệu, kiểu dáng, màu sắc, kỹ thuật in cho đến các phụ kiện như quai da PU, nút bấm hay dây kéo, đội ngũ Giftbag luôn lắng nghe và đưa ra giải pháp tối ưu. Cùng với chính sách hỗ trợ giao hàng toàn quốc và đổi trả nếu sản phẩm lỗi, khách hàng hoàn toàn yên tâm khi đặt hàng.

Với nhiều năm kinh nghiệm, quy trình sản xuất chuyên nghiệp, đa dạng mẫu mã và dịch vụ tận tâm, Túi Vải Giftbag xứng đáng là xưởng sản xuất túi vải canvas theo yêu cầu giá rẻ hàng đầu Hà Nội. Đây chính là đối tác tin cậy cho mọi doanh nghiệp và cá nhân muốn sở hữu sản phẩm chất lượng, thân thiện môi trường và mang dấu ấn riêng.

Thông tin liên hệ

Số điện thoại: 0984 035 247

Email: giftbagthanhtien@gmail.com

Website: https://giftbag.vn/

VP Hà Nội: 75A Đường Nông Vụ, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội

VP Hồ Chí Minh: 77 Lê Cao Lãng, Phường Phú Thạnh, Hồ Chí Minh

VP Đà Nẵng: 260-262 Bắc Sơn, phường Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Nhà xưởng: 62 Đường số 26, Ấp Trung, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, TP.HCM