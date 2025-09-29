Từ tháng 9/2025 sẽ giảm 30% phí đăng ký và cấp biển số xe lần đầu

Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1891/QĐ-TTg phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an năm 2025. Trong đó, đáng chú ý là cắt giảm 30% lệ phí đăng ký, cấp biển số xe lần đầu trên cổng dịch vụ công. Chính sách này liệu có đủ sức kích cầu thị trường ôtô, xe máy đang giảm tốc?

Giảm 30% phí, lệ phí đăng ký, cấp biển số xe lần đầu

Theo Quyết định số 1891/QĐ-TTg ban hành ngày 3/9/2025 phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an năm 2025 và có hiệu lực cùng ngày, người dân khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp biển số xe lần đầu bằng dịch vụ công một phần hoặc trực tiếp sẽ được giảm 30% phí, lệ phí so với mức hiện hành. Đồng thời, kết quả đăng ký xe được tích hợp trên VNeID, góp phần tiết kiệm chi phí, đơn giản hóa thủ tục và tạo động lực cho thị trường.

Theo đó, mức phí áp dụng được chia thành 3 khu vực: Khu vực I là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh - nơi mức phí cao nhất cả nước; Khu vực II là các thành phố trực thuộc Trung ương (trừ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh) và các thành phố trực thuộc tỉnh; Khu vực III là các địa phương còn lại, chủ yếu nông thôn, miền núi, hải đảo - mức phí thấp nhất.

Tại khu vực I, mức giảm tuyệt đối khá lớn: xe máy có giá trị trong khoảng từ 15-40 triệu đồng, sẽ giảm từ 2 triệu còn 1,4 triệu đồng; xe máy trên 40 triệu đồng sẽ giảm từ 4 triệu còn 2,8 triệu đồng; ôtô dưới 9 chỗ giảm từ 20 triệu còn 14 triệu đồng. Với các loại ôtô khác, mức phí từ 500 nghìn giảm còn 350 nghìn đồng. Ở khu vực II và III, mức phí ban đầu thấp hơn nên số tiền giảm tuyệt đối nhỏ hơn, nhưng tỷ lệ giảm 30% vẫn áp dụng đồng nhất trên cả nước.

Đặc biệt, Quyết định còn bổ sung quy định kết quả đăng ký xe được tích hợp trực tiếp trên ứng dụng định danh điện tử VNeID của cá nhân. Nhờ đó, người dân có thể tra cứu thông tin phương tiện ngay trên điện thoại, thay vì phải mang theo giấy tờ bản cứng, đồng thời giúp cơ quan chức năng thuận lợi hơn trong xác thực, quản lý. Đây là bước tiến quan trọng hướng đến chính quyền số, công dân số.

Theo các chuyên gia ôtô xe máy, việc giảm phí là lợi ích trước mắt, nhưng ý nghĩa lâu dài nằm ở việc số hóa kết quả đăng ký xe. Khi dữ liệu được tích hợp vào VNeID, người dân không chỉ tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn được tiếp cận một hệ sinh thái dịch vụ công điện tử minh bạch, hiện đại. Như vậy, chính sách mang đến “lợi ích kép”: vừa giảm chi phí tài chính, vừa đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Hỗ trợ tâm lý thị trường

Quyết định 1891/QĐ-TTg được ban hành trong bối cảnh thị trường ôtô, xe máy đang đối mặt nhiều khó khăn trong những tháng gần đây. Ở tháng gần nhất, Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho biết, doanh số bán hàng tháng 8/2025 của các thành viên đạt 25.973 xe, giảm 18% so với tháng trước.

Bên cạnh yếu tố mùa vụ, một nguyên nhân quan trọng khác là Chỉ thị số 20/CT-TTg của Chính phủ về việc hạn chế dần các phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch ban hành từ tháng 7/2025. Chính sách này nhằm thúc đẩy lộ trình chuyển đổi sang phương tiện xanh, thân thiện với môi trường từ tháng 1/2028, hạn chế ôtô cá nhân chạy xăng, dầu trong Vành đai 1, 2 và sau đó mở rộng hơn. Từ đó, trong ngắn hạn, Chỉ thị số 20 đã khiến nhiều khách hàng cân nhắc, trì hoãn quyết định mua xe chạy xăng, dầu, dẫn đến sức mua sụt giảm.

Theo ông Nguyễn Văn Bình, chuyên gia giao thông đô thị: “Trong bối cảnh sức mua bị nén lại bởi yếu tố tâm lý tháng Ngâu và tác động từ Chỉ thị 20 về hạn chế phương tiện dùng nhiên liệu hóa thạch, việc giảm 30% phí đăng ký xe là biện pháp kịp thời. Đối với ôtô, mức tiết kiệm 6 triệu đồng tuy chưa tạo đột phá, nhưng có thể trở thành yếu tố hỗ trợ tâm lý quan trọng. Với xe máy, mức giảm vài trăm nghìn đến hơn một triệu đồng lại có tác động trực tiếp, bởi đây là phương tiện phổ biến của đại đa số người dân.”

Trong khi đó, bà Lê Thị Hương, đại diện cơ sở kinh doanh xe máy trên địa bàn Hà Nội cho rằng: “Chính sách giảm phí đăng ký xe, cùng với việc tích hợp dữ liệu trên VNeID, sẽ giúp giảm gánh nặng tài chính và thủ tục cho người dân. Điều này không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sức mua, mà còn tạo điều kiện để thị trường dần thích ứng với lộ trình chuyển đổi sang phương tiện xanh.”

Các chuyên gia trong ngành cho rằng, chính sách này còn có tác động lan tỏa tới các doanh nghiệp vận tải, dịch vụ, khi chi phí mở rộng đội xe được cắt giảm. Đồng thời, việc số hóa dữ liệu đăng ký xe cũng sẽ hỗ trợ công tác quản lý thuế, bảo hiểm và xử lý vi phạm giao thông, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Trong dài hạn, Quyết định 1891/QĐ-TTg kết hợp với Chỉ thị 20/CT-TTg của Chính phủ về hạn chế phương tiện dùng nhiên liệu hóa thạch được coi là hai mảnh ghép bổ sung, một mặt hỗ trợ tiêu dùng ngắn hạn, mặt khác thúc đẩy định hướng phát triển bền vững.

Chính sách này không chỉ giúp thị trường ôtô, xe máy “ấm” trở lại sau giai đoạn trầm lắng, mà còn tạo nền tảng cho sự dịch chuyển sang phương tiện thân thiện môi trường, phù hợp xu thế quốc tế.

Nhìn tổng thể, Quyết định 1891/QĐ-TTg không đơn thuần là giải pháp tài chính, mà còn thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc giảm gánh nặng chi phí, cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số và định hướng tiêu dùng xanh.

Trong bối cảnh sức mua sụt giảm, đây được kỳ vọng sẽ là “liều thuốc kích cầu” kịp thời, đồng thời tạo bước đệm cho lộ trình phát triển thị trường xe bền vững tại Việt Nam./.

Theo TTXVN