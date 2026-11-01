Từ phong trào cơ sở đến bệ phóng tài năng thể thao đỉnh cao

Giữa bức tranh thể thao đa sắc màu của xứ Thanh, phong trào tập luyện môn Võ cổ truyền hiện đã cắm rễ sâu bền vào đời sống cộng đồng, học đường và trở thành vườn ươm quan trọng cung cấp những “viên ngọc thô” đầy triển vọng cho thể thao thành tích cao của tỉnh nhà.

Các võ sinh môn Võ cổ truyền tại phường Hạc Thành say mê tập luyện.

Câu lạc bộ (CLB) Võ cổ truyền Trung tâm Talent Sport (phường Hạc Thành) được thành lập năm 2025 với mục tiêu phát hiện, bồi dưỡng những gương mặt thể thao học đường, tạo điều kiện để các em nâng cao trình độ, tiến đến thi đấu tại các giải thể thao học sinh và các giải trẻ quốc gia. Thời gian qua, các võ sinh của CLB đã tham gia nhiều giải đấu thể thao học sinh toàn quốc, cấp tỉnh và đạt được những kết quả cao. Tại Giải vô địch trẻ Võ cổ truyền quốc gia lần thứ XXVII năm 2026, CLB có 4 võ sinh giành HCĐ.

Chủ nhiệm CLB Phan Thị Linh cho biết: “CLB duy trì hơn 20 võ sinh tập luyện thường xuyên. Những thành tích đạt được tại các giải đấu từ cấp tỉnh đến cấp quốc gia là niềm tự hào của CLB, đồng thời cho thấy tiềm năng phát triển của phong trào Võ cổ truyền trong học sinh trên địa bàn phường Hạc Thành. Điều khiến tôi vui nhất là được chứng kiến các em học sinh trưởng thành từng ngày, không chỉ về kỹ thuật võ thuật mà còn về ý chí, tính kỷ luật và sự tự tin”.

Được võ sư cấp quốc gia Võ cổ truyền Vũ Hồng Sơn gây dựng, CLB Võ cổ truyền Trường THCS Hoạt Giang (xã Hoạt Giang) đã trở thành địa chỉ rèn luyện thể chất, bồi dưỡng niềm đam mê thể thao cho đông đảo học sinh. Trong các kỳ thi của ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) cũng như các kỳ đại hội TDTT toàn tỉnh, các võ sinh thuộc CLB đã đem về thứ hạng cao cho địa phương như nhì toàn đoàn tại Đại hội TDTT toàn tỉnh năm 2025, nhì toàn đoàn môn Võ cổ truyền ở giải học sinh giỏi toàn tỉnh năm 2026.

“Việc phát triển Võ cổ truyền trong trường học không đơn thuần là tổ chức cho học sinh học một môn thể thao, mà còn hướng đến xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, nơi các em được phát triển cả thể chất lẫn tinh thần. Qua từng bài học, học sinh được rèn tính kỷ luật, lòng kiên trì, sự khiêm tốn và tinh thần đoàn kết; biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, tuân thủ quy định và sử dụng những kiến thức võ thuật đúng mục đích”, võ sư Vũ Hồng Sơn chia sẻ.

Nếu các CLB trong trường học góp phần đưa Võ cổ truyền đến gần hơn với học sinh thì những CLB hoạt động lâu năm như CLB Võ cổ truyền Lam Sơn (xã Lam Sơn) lại giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì lực lượng, truyền dạy kỹ thuật và xây dựng nền tảng phong trào ở cộng đồng.

“Hành trình 22 năm xây dựng và phát triển của CLB đến nay đã tạo dựng môi trường sinh hoạt võ thuật lành mạnh, hiện thu hút gần 100 võ sinh thường xuyên tham gia tập luyện”, huấn luyện viên (HLV) CLB Võ cổ truyền Lam Sơn, Phạm Ngọc Đức cho biết.

Tuy nhiên từ thực tiễn hoạt động của các CLB, các HLV mong muốn có thêm những giải đấu được tổ chức thường xuyên, tạo cơ hội để các võ sinh thể hiện kết quả tập luyện, học hỏi kinh nghiệm và tăng cường sự gắn kết giữa các đơn vị. Qua đó góp phần đưa Võ cổ truyền đến gần hơn với cộng đồng, nhất là học sinh, đồng thời khơi dậy sự quan tâm của phụ huynh đối với môn thể thao truyền thống này.

Theo ông Phạm Hữu Châu, HLV trưởng đội tuyển Võ cổ truyền - Kun Khmer Thanh Hóa, trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng trên 40 CLB Võ cổ truyền hoạt động hiệu quả, thu hút đông đảo võ sinh tập luyện. Nhiều Trường Tiểu học, THCS và THPT đã đưa Võ cổ truyền vào giảng dạy ngoại khóa hoặc là một môn thể dục cho học sinh tự chọn. Hàng năm, Sở GD&ĐT đều tổ chức các giải thể thao học sinh, trong đó có các nội dung của môn Võ cổ truyền. Ngoài ra, môn thể thao truyền thống này cũng được đưa vào tranh tài tại các giải đấu quan trọng như: Hội khỏe Phù Đổng, Đại hội TDTT, giải trẻ và giải vô địch quốc gia.

Nhiều năm qua, Liên đoàn Võ thuật tỉnh cũng đã phối hợp tổ chức thành công Giải võ thuật cổ truyền các CLB tỉnh Thanh Hóa, nội dung thi đấu võ thuật cổ truyền trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn tỉnh, Liên hoan Tinh hoa võ thuật tỉnh Thanh Hóa mở rộng, các kỳ thi của ngành GD&ĐT và phối hợp tổ chức biểu diễn, thi đấu tại các giải đấu, sự kiện TDTT cấp cơ sở, đơn vị. Qua đó không chỉ giữ lửa mà còn lan tỏa giá trị của Võ cổ truyền đến thế hệ trẻ, giúp họ hiểu rõ hơn về truyền thống dân tộc.

"Việc duy trì và mở rộng phong trào tập luyện Võ cổ truyền ở cơ sở chính là nền tảng quan trọng để bộ môn Võ cổ truyền thành tích cao chủ động tìm kiếm những nhân tố mới. Việc phát hiện sớm những tài năng từ cơ sở đòi hỏi nhiều thời gian, công sức và tâm huyết, nhưng cũng chính là bước khởi đầu quan trọng để xây dựng lực lượng cho Võ cổ truyền Thanh Hóa. Phong trào rộng sẽ tạo điều kiện mở rộng nguồn tuyển chọn”, HLV trưởng đội tuyển Võ cổ truyền - Kun Khmer Thanh Hóa, Phạm Hữu Châu cho biết.

Thực tế những năm qua, nhờ làm tốt công tác đào tạo trẻ, đội tuyển Võ cổ truyền thành tích cao Thanh Hóa đã và đang gặt hái những kết quả đáng ghi nhận, khẳng định vững chắc vị thế tốp đầu tại các giải đấu toàn quốc, khu vực cũng như trên đấu trường quốc tế.

Sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại, giữa phong trào quần chúng rộng khắp và thể thao thành tích cao, Võ cổ truyền Thanh Hóa đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng rực rỡ, góp phần làm rạng danh truyền thống thượng võ của quê hương trên bản đồ thể thao nước nhà.

Bài và ảnh: Trường Bách