Từ hỗ trợ sinh kế đến khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo

Với các mô hình sinh kế được triển khai đa dạng, phù hợp, không chỉ giúp bà con nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, từng bước tự chủ kinh tế, mà còn góp phần khơi dậy ý chí để vươn lên thoát nghèo bền vững.

Hộ gia đình chị Lương Thị Chi ở bản Pa, xã Tam Chung được hỗ trợ trao con giống để phát triển, nhân đàn.

Năm 2022, khi còn là một hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, anh Trương Văn Minh ở thôn Mỹ Lợi, xã Thành Vinh đã được tham gia lớp đào tạo nghề do UBND xã phối hợp tổ chức. Sau khi được bồi dưỡng kiến thức về chăn nuôi, trồng trọt, anh Minh đã chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế từ nuôi bò sang nuôi hươu. Để triển khai thực hiện, cùng với một phần kinh phí từ sự hỗ trợ của địa phương, anh và gia đình đã vay muợn thêm để đầu tư chuồng trại và mua một cặp hươu giống; đồng thời trồng thêm gần 2ha sả. Đến nay, đàn hươu của gia đình anh đã có 7 con. Thu nhập từ bán hươu giống, gạc hươu, nhung hươu thương phẩm và vườn sả đã giúp gia đình anh thoát nghèo vào cuối năm 2024. Năm 2025 thu nhập của gia đình ước đạt khoảng 100 triệu đồng.

Thuộc hộ cận nghèo được nhận hỗ trợ một con trâu sinh sản, anh Lục Văn Hoài ở xã Vạn Xuân không giấu nổi niềm vui, cho biết: “Sau khi được Nhà nước hỗ trợ 80% số tiền mua trâu, gia đình tôi đã vay mượn thêm 10 triệu đồng để xây dựng chuồng trại và trồng gần 1 sào cỏ voi làm nguồn thức ăn cho trâu. Cùng với đó, tôi cũng được tham gia tập huấn về phương pháp chăm sóc, phát triển và nhân đàn, nên trâu đã lớn nhanh trông thấy. Tôi phấn đấu sau khi ổn định, có thu nhập sẽ làm đơn xin ra khỏi hộ cận nghèo".

Được biết, thực hiện dự án đa dạng hóa sinh kế, xã Vạn Xuân có 2 mô hình gồm “Liên kết nuôi trâu sinh sản theo chuỗi giá trị” và “Trồng quế cộng đồng”. Qua bình xét của các thôn và rà soát của xã có 74 hộ được nhận hỗ trợ trâu sinh sản từ mô hình liên kết nuôi trâu sinh sản theo chuỗi giá trị; có 30 hộ được nhận hỗ trợ từ mô hình trồng quế cộng đồng. Hiện tại, đàn trâu (74 con) nhận về từ tháng 10/2024 đang được các hộ dân chăm sóc tốt. Đối với mô hình trồng cây quế hiện đã bén rễ và đang sinh trưởng.

Tỉnh Thanh Hóa xác định công tác giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Tỉnh đã cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước bằng nhiều chương trình, dự án cụ thể, thiết thực, tập trung vào những nhóm yếu thế, vùng khó khăn, dân tộc thiểu số. Trong đó, Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 được tỉnh triển khai thực hiện với tinh thần đổi mới, hướng tới giảm nghèo đa chiều, hạn chế tái nghèo và đặc biệt chú trọng các chính sách hỗ trợ người dân.

Tại các địa phương, việc triển khai các chính sách hỗ trợ người dân đã được thực hiện mạnh mẽ, kịp thời, phù hợp với điều kiện của từng gia đình. Trong đó, các nhóm giải pháp giảm nghèo đã được các địa phương thực hiện đồng bộ như tăng cường đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, mở rộng cơ hội cho lao động địa phương; hỗ trợ phát triển mô hình sản xuất, chăn nuôi phù hợp với điều kiện từng hộ, từng thôn; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; quan tâm định hướng phát triển sản xuất, quan tâm cơ sở hạ tầng thiết yếu, nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Đồng thời, đổi mới về tư duy và cách làm từ hỗ trợ trực tiếp sang trao “cần câu” nhằm khuyến khích hộ nghèo, hộ cận nghèo chủ động vươn lên.

Từ sự nỗ lực thực hiện, trong giai đoạn này tỷ lệ hộ nghèo của Thanh Hóa giảm mạnh từ 6,78% xuống còn 0,52% (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025), bình quân mỗi năm giảm 1,56%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX và chỉ tiêu giao tại Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Giai đoạn 2026-2030 tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm từ 1% trở lên, đồng thời chú trọng nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của người dân. Để đạt được mục tiêu này, toàn tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp về phát triển kinh tế gắn với sinh kế bền vững, nhất là ở vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn. Cùng với đó, chú trọng phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng đào tạo nghề và chuyển dịch cơ cấu lao động. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ chuyển đổi mô hình canh tác hiệu quả, tạo sinh kế lâu dài và thu nhập ổn định cho người dân. Đối với các lĩnh vực y tế, giáo dục... tỉnh cũng quan tâm đảm bảo mọi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ cơ bản. Đồng thời, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội, đặc biệt là từ doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, HTX và các chương trình quốc tế để thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững.

Bài và ảnh: Lê Phượng