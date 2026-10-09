Truyền thông dự án và ra mắt Chi hội nông dân canh tác lúa

Sáng 9/10, tại xã Thiệu Hóa, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị truyền thông Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường, góp phần thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050”; đồng thời ra mắt Chi hội Nông dân nghề nghiệp canh tác lúa thân thiện với môi trường.

Hội Nông dân tỉnh tặng hoa chúc mừng Chi hội Nông dân nghề nghiệp canh tác lúa thân thiện với môi trường xã Thiệu Hóa.

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá kết quả mô hình thâm canh lúa thân thiện với môi trường vụ Mùa năm 2026 tại xã Thiệu Hóa; đồng thời đề xuất giải pháp tiếp tục vận động nông dân thay đổi tập quán sản xuất, áp dụng các kỹ thuật tiết kiệm nước, giống, phân bón và xử lý rơm rạ phù hợp.

Thực tế cho thấy, mô hình giúp giảm từ 20 đến 30% lượng giống, năng suất dự kiến tăng 16,2% so với ruộng đối chứng, đồng thời góp phần giảm phát thải khí nhà kính.

Thông qua công tác truyền thông, Hội Nông dân tỉnh hướng tới nâng cao nhận thức, khuyến khích nông dân duy trì và từng bước nhân rộng mô hình trong các vụ sản xuất tiếp theo. Qua đó, hình thành các vùng sản xuất lúa phát thải thấp, nâng cao giá trị hạt gạo, hướng tới nền nông nghiệp xanh, bền vững.

Sản phẩm của mô hình trình diễn canh tác lúa thân thiện với môi trường của hội viên nông dân xã Thiệu Hóa.

Dịp này, Hội Nông dân xã Thiệu Hóa ra mắt Chi hội Nông dân nghề nghiệp canh tác lúa thân thiện với môi trường.

Việc thành lập Chi hội nhằm tăng cường tập hợp, liên kết nông dân; từng bước duy trì, nhân rộng các kỹ thuật canh tác phù hợp, hướng tới sản xuất lúa hiệu quả, bền vững và thân thiện với môi trường, góp phần tập hợp, liên kết nông dân, kết nối với hợp tác xã, doanh nghiệp, mở rộng liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa, gạo.

Hoàng Lan