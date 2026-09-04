Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Thủy đã sẵn sàng cho ngày khai giảng năm học mới

Lễ khai giảng năm học 2026-2027 diễn ra vào sáng 5/9, Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Thủy được lựa chọn làm điểm cầu chính của tỉnh. Ít giờ trước lễ khai giảng, Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Thủy đang khẩn trương hoàn tất những phần việc cuối cùng.

Giữa núi rừng vùng biên, Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Thủy nổi bật với diện mạo mới, sẵn sàng đón thầy và trò bước vào năm học 2026-2027.

Không gian học tập, ăn ở và sinh hoạt nội trú được chuẩn bị để học sinh vùng biên yên tâm học tập, rèn luyện.

Những dải cờ nhiều màu sắc được trang trí dọc khuôn viên, tạo không khí tươi vui, rộn ràng trước ngày khai giảng.

Những phần việc cuối cùng vẫn đang được khẩn trương hoàn thiện, từ chỉnh trang khuôn viên đến sắp xếp các hạng mục phục vụ lễ khai giảng năm học mới.

Sân khấu và khu vực tổ chức buổi lễ được gấp rút lắp đặt.

Khuôn viên được làm sạch để đón khách và học sinh.

Các khối nhà học tập được trang trí đẹp mắt tạo không gian học tập mới.

Khu nhà học và các hạng mục phục vụ học sinh đang được hoàn tất, hướng tới một môi trường học tập, sinh hoạt đồng bộ, thuận tiện.

Dưới chân đại ngàn, một ngôi trường mới đã mọc lên và một năm học mới đang đến rất gần với thầy và trò Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Thủy.

Minh Hiếu