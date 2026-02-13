Triều Tiên lên tiếng về phát biểu của Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc liên quan vụ UAV

Bà Kim Yo Jong, Phó Trưởng ban Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên và là em gái của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un, ngày 13/2 đã ra tuyên bố liên quan đến phát biểu bày tỏ “lấy làm tiếc sâu sắc” của Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Jeong Dong-young về vụ thiết bị bay không người lái (UAV) xâm nhập lãnh thổ Triều Tiên.

Bà Kim Yo-jong, Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh:Yonhap.

Trong tuyên bố, bà Kim Yo Jong cho rằng việc người đứng đầu cơ quan phụ trách quan hệ liên Triều chính thức bày tỏ lấy làm tiếc là “điều đáng ghi nhận”, đồng thời đánh giá đây là hành động “tương đối hợp lý”.

Tuy nhiên, bà nhấn mạnh phía Hàn Quốc không nên chỉ dừng lại ở phát biểu mang tính hình thức, mà cần có các biện pháp cụ thể nhằm bảo đảm không tái diễn những sự việc mà Bình Nhưỡng coi là xâm phạm chủ quyền không phận. Theo bà, Triều Tiên không quan tâm chủ thể thả UAV là cá nhân hay tổ chức dân sự, mà điều cốt lõi là hành vi xâm nhập được thực hiện từ phía Hàn Quốc.

Tuyên bố đồng thời cảnh báo nếu xảy ra các vụ việc tương tự trong tương lai, Triều Tiên sẽ có phản ứng cứng rắn và cho biết các biện pháp đáp trả có thể vượt quá mức độ tương xứng. Bà Kim Yo Jong cũng kêu gọi chính quyền Hàn Quốc tăng cường kiểm soát nội bộ nhằm ngăn chặn các hành động bị cho là gây căng thẳng.

Một máy bay không người lái của Hàn Quốc xâm nhập Triều Tiên và bị bắn hạ Ảnh: Rodong Sinmun.

Trước đó, ngày 10/2, Bộ trưởng Thống nhất Jeong Dong-young phát biểu tại một sự kiện ở Nhà thờ Myeongdong (Seoul), bày tỏ “lấy làm tiếc sâu sắc” liên quan đến vụ UAV xâm nhập Triều Tiên. Đây được xem là lần đầu tiên một quan chức cấp cao của Chính phủ Hàn Quốc công khai bày tỏ lấy làm tiếc về một vụ việc tương tự.

Giới quan sát nhận định động thái trên diễn ra trong bối cảnh quan hệ liên Triều vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố nhạy cảm, đòi hỏi các bên kiểm soát chặt chẽ các hành động có thể làm gia tăng căng thẳng.

Thanh Hằng

Nguồn: Yonhap