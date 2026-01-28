Triều Tiên dự kiến công bố kế hoạch mới về năng lực răn đe hạt nhân

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết, đại hội sắp tới của Đảng Lao động Triều Tiên sẽ công bố các kế hoạch ở giai đoạn tiếp theo nhằm tiếp tục củng cố và phát triển năng lực răn đe hạt nhân của nước này.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, cùng con gái Kim Ju Ae, chỉ đạo một cuộc thử nghiệm hệ thống pháo phản lực phóng loạt cỡ lớn tại một địa điểm không xác định ở Triều Tiên, ngày 27/1/2026, bức ảnh do Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố ngày 28/1/2026. Ảnh: KCNA/REUTERS.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh ông Kim Jong Un trực tiếp chỉ đạo một cuộc thử nghiệm hệ thống phóng phản lực phóng loạt cỡ lớn ngày 27/1. Theo KCNA, cuộc thử nghiệm được tiến hành nhằm đánh giá các cải tiến kỹ thuật mới, trong đó tập trung vào việc nâng cao sức mạnh tấn công, khả năng cơ động cũng như độ chính xác của hệ thống vũ khí. Truyền thông nhà nước Triều Tiên nhận định cuộc diễn tập đã đạt kết quả theo mục tiêu đề ra.

KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh rằng việc xây dựng năng lực tấn công đáng tin cậy song song với chiến lược răn đe là một định hướng chính sách quan trọng của Đảng Lao động Triều Tiên. Theo đó, Bình Nhưỡng cho rằng việc tăng cường các khả năng quân sự là biện pháp nhằm ngăn chặn các động thái có thể dẫn tới đối đầu quân sự trên bán đảo Triều Tiên và trong khu vực.

Một cuộc thử nghiệm hệ thống pháo phản lực phóng loạt cỡ lớn do Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chỉ đạo được tiến hành tại một địa điểm không xác định ở Triều Tiên, ngày 27/1/2026. Ảnh: KCNA/REUTERS.

Phát biểu của ông Kim Jong Un cũng đề cập đến ý nghĩa của cuộc thử nghiệm trong việc củng cố năng lực phòng vệ tổng thể. KCNA cho biết ông đánh giá hoạt động này có tác dụng gửi thông điệp răn đe đối với các lực lượng mà Triều Tiên cho là có hành động làm gia tăng căng thẳng quân sự.

Liên quan diễn biến này, cùng ngày 27/1, Hàn Quốc và Nhật Bản đã bày tỏ quan ngại và lên tiếng phản đối vụ phóng mà hai nước nhận định có thể liên quan đến các tên lửa đạn đạo tầm ngắn, hướng về vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Giới chức hai nước cho biết đang tiếp tục theo dõi sát các hoạt động quân sự của Triều Tiên, đồng thời tăng cường trao đổi thông tin với các đối tác liên quan.

Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên sắp tới được xem là sự kiện chính trị quan trọng, nơi đề ra định hướng lớn về phát triển kinh tế, quốc phòng và đối ngoại của Bình Nhưỡng trong giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, phía Triều Tiên đến nay vẫn chưa công bố thời điểm tổ chức cụ thể của đại hội.

Vân Bình

Nguồn: Reuters