Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” kết thúc đón khách lúc 16 giờ chiều nay (15/9)

Theo thông tin từ ban tổ chức, 16 giờ chiều nay (15/9), triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) dừng mở cửa đón khách để chuẩn bị cho lễ bế mạc diễn ra lúc 20 giờ cùng ngày.

Triển lãm thành tựu đất nước dừng đón khách tham quan từ 16 giờ ngày 15/9.

Khai mạc ngày 28/8, qua gần 20 ngày, sự kiện đã trở thành điểm hẹn văn hóa-lịch sử đặc biệt, thu hút gần 8,6 triệu lượt khách tham quan. Với quy mô lớn nhất từ trước tới nay, nội dung phong phú, cách thể hiện sáng tạo, triển lãm đã ghi dấu bằng những con số kỷ lục, được nhân dân nồng nhiệt đón nhận, để lại ấn tượng sâu sắc với bạn bè quốc tế.

Dự kiến khi kết thúc, triển lãm sẽ đạt số lượng người tham quan kỷ lục là 10 triệu khách sau 19 ngày mở cửa.

Không gian trưng bày của thành phố Huế.

Để công tác tháo dỡ triển lãm diễn ra an toàn, khoa học, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện:

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thông tin, tuyên truyền về thời điểm kết thúc phục vụ nhân dân tham quan từ 16 giờ ngày 15/9.

Các đơn vị tham gia trưng bày chủ động phối hợp Ban Quản lý Trung tâm Triển lãm Việt Nam triển khai phương án tháo dỡ, bảo đảm an toàn, trật tự, phòng chống cháy nổ, tránh tình trạng tập trung quá đông người và phương tiện cùng thời điểm.

Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam bố trí đầu mối phối hợp, hỗ trợ các đơn vị tháo dỡ, bảo đảm tiến độ, hiệu quả và an toàn.

Trong ngày 15/9, tại khu vực sân đông (không gian Thành phố Hồ Chí Minh) và sân tây (Chuyến tàu ẩm thực 3 miền), Ban tổ chức phối hợp Saigon Tourist Group phục vụ miễn phí hơn 10.000 suất ăn, thức uống mang đậm hương vị Nam Bộ. Các món ăn tiêu biểu như bánh mì Sài Gòn, cơm tấm, bún chả giò, bánh canh tôm tít, cùng các loại chè và cà phê sữa đá... được giới thiệu đến đông đảo nhân dân và du khách.

Saigon Tourist Group phục vụ miễn phí hơn 10.000 suất ăn trong ngày 15/9.

Hoạt động này vừa góp phần tạo thêm nét đặc sắc cho không gian triển lãm đồng thời thể hiện tình cảm tri ân của đơn vị đồng hành với sự kiện.

Lễ bế mạc Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” diễn ra vào 20 giờ ngày 15/9 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội). Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và phát thanh trực tiếp trên VOV1.

Trong khuôn khổ lễ bế mạc, ban tổ chức sẽ tổng kết, tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức và thực hiện triển lãm; dự kiến trao 35 giải “Không gian trưng bày tiêu biểu” cho các đơn vị tham gia.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và màn pháo hoa tầm cao rực rỡ sẽ khép lại bế mạc và chúc mừng thành công của triển lãm nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025)...

Theo NDO